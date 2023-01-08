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Венгрия рассчитывает на окончание строительства АЭС "Пакш-2" к 2032 году - РИА Новости, 08.01.2023
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Венгрия рассчитывает на окончание строительства АЭС "Пакш-2" к 2032 году
Венгрия рассчитывает на окончание строительства АЭС "Пакш-2" к 2032 году - РИА Новости, 08.01.2023
Венгрия рассчитывает на окончание строительства АЭС "Пакш-2" к 2032 году
Венгрия рассчитывает на окончание строительства новых блоков АЭС "Пакш" к 2032 году, это важный этап для укрепления энергетического суверенитета страны, заявил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:26
2023-01-08T14:26
россия
венгрия
будапешт
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
евросоюз
петер сийярто
экономика
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Венгрия рассчитывает на окончание строительства новых блоков АЭС "Пакш" к 2032 году, это важный этап для укрепления энергетического суверенитета страны, заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. "Когда появится (АЭС) "Пакш-2" - очень важно, чтобы это случилось как можно быстрее, но такие электростанции строятся долго, сейчас мы рассчитываем на 2032 год - и если они с "Пакш-1" смогут работать вместе хотя бы 20 лет, это бы очень много значило для нашего энергетического суверенитета. Ядерная опция абсолютно необходима", - сказал Лантош в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что АЭС "Пакш" обеспечивает треть потребления электроэнергия в стране. "Сейчас в мире, несомненно, идет ядерная волна: голландцы хотят построить новую АЭС, румыны, чехи хотят продлить (срок работы АЭС), известна американская АЭС, срок действия которой продлили на 80 лет... Мы однозначно хотели бы продлить действие АЭС "Пакш-1" еще на 20 лет", - сказал министр энергетики. В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии летом также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш" и подали соответствующую заявку на рассмотрение в парламент. Законопроект был одобрен в декабре 2022 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее сообщал, что Венгрия представит заявку на продление сроков работы действующих блоков АЭС "Пакш" в ЕС и выразил надежду на ее независимое рассмотрение. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей. Четыре энергоблока АЭС "Пакш" мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20221205/paksh-2-1836420510.html
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россия, венгрия, будапешт, аэс "пакш", аэс "пакш-2", евросоюз, петер сийярто, экономика
Россия, Венгрия, Будапешт, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Евросоюз, Петер Сийярто, Экономика
14:26 08.01.2023
 
Венгрия рассчитывает на окончание строительства АЭС "Пакш-2" к 2032 году

Венгрия рассчитывает на окончание строительства новых блоков АЭС "Пакш" к 2032 году

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Венгрия рассчитывает на окончание строительства новых блоков АЭС "Пакш" к 2032 году, это важный этап для укрепления энергетического суверенитета страны, заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
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"Когда появится (АЭС) "Пакш-2" - очень важно, чтобы это случилось как можно быстрее, но такие электростанции строятся долго, сейчас мы рассчитываем на 2032 год - и если они с "Пакш-1" смогут работать вместе хотя бы 20 лет, это бы очень много значило для нашего энергетического суверенитета. Ядерная опция абсолютно необходима", - сказал Лантош в эфире радио Kossuth.
Он напомнил, что АЭС "Пакш" обеспечивает треть потребления электроэнергия в стране.
"Сейчас в мире, несомненно, идет ядерная волна: голландцы хотят построить новую АЭС, румыны, чехи хотят продлить (срок работы АЭС), известна американская АЭС, срок действия которой продлили на 80 лет... Мы однозначно хотели бы продлить действие АЭС "Пакш-1" еще на 20 лет", - сказал министр энергетики.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии летом также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш" и подали соответствующую заявку на рассмотрение в парламент. Законопроект был одобрен в декабре 2022 года.
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Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее сообщал, что Венгрия представит заявку на продление сроков работы действующих блоков АЭС "Пакш" в ЕС и выразил надежду на ее независимое рассмотрение.
Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.
Четыре энергоблока АЭС "Пакш" мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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Сийярто: только действия ЕС могут помешать строительству блоков АЭС "Пакш"
 
РоссияВенгрияБудапештАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"ЕвросоюзПетер СийяртоЭкономика
 
 
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