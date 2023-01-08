https://ria.ru/20230108/otravlenie-1843547553.html

В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек

В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек - РИА Новости, 08.01.2023

В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек

Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации с подозрением на отравление угарным газом двух девушек и прибывшей к ним на вызов сотрудницы... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T23:32

2023-01-08T23:32

2023-01-08T23:32

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации с подозрением на отравление угарным газом двух девушек и прибывшей к ним на вызов сотрудницы скорой помощи, сообщило региональное управление СК РФ. "Организована процессуальная проверка по факту госпитализации в лечебное учреждение троих граждан. По предварительным данным, 8 января 2023 года из квартиры по 1-му Молодежному проезду города Саратова в медицинское учреждение были госпитализированы две совершеннолетние местные жительницы с подозрением на отравление окисью углерода, а также сотрудница скорой медицинской помощи, которая приехала оказывать помощь девушкам", - говорится в сообщении. Следователь провел осмотр места происшествия. "После осмотра оборудования предварительно выявлена утечка угарного газа при включенной вытяжке в ванной комнате", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230108/delo-1843546293.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)