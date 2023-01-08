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В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек - РИА Новости, 08.01.2023
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В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек
В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек - РИА Новости, 08.01.2023
В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек
Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации с подозрением на отравление угарным газом двух девушек и прибывшей к ним на вызов сотрудницы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T23:32
2023-01-08T23:32
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации с подозрением на отравление угарным газом двух девушек и прибывшей к ним на вызов сотрудницы скорой помощи, сообщило региональное управление СК РФ. "Организована процессуальная проверка по факту госпитализации в лечебное учреждение троих граждан. По предварительным данным, 8 января 2023 года из квартиры по 1-му Молодежному проезду города Саратова в медицинское учреждение были госпитализированы две совершеннолетние местные жительницы с подозрением на отравление окисью углерода, а также сотрудница скорой медицинской помощи, которая приехала оказывать помощь девушкам", - говорится в сообщении. Следователь провел осмотр места происшествия. "После осмотра оборудования предварительно выявлена утечка угарного газа при включенной вытяжке в ванной комнате", - отмечается в сообщении.
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:32 08.01.2023
 
В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек

СК: в Саратове проверят факт отравления угарным газом врача скорой помощи и двух девушек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации с подозрением на отравление угарным газом двух девушек и прибывшей к ним на вызов сотрудницы скорой помощи, сообщило региональное управление СК РФ.
"Организована процессуальная проверка по факту госпитализации в лечебное учреждение троих граждан. По предварительным данным, 8 января 2023 года из квартиры по 1-му Молодежному проезду города Саратова в медицинское учреждение были госпитализированы две совершеннолетние местные жительницы с подозрением на отравление окисью углерода, а также сотрудница скорой медицинской помощи, которая приехала оказывать помощь девушкам", - говорится в сообщении.
Следователь провел осмотр места происшествия. "После осмотра оборудования предварительно выявлена утечка угарного газа при включенной вытяжке в ванной комнате", - отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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