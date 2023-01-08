https://ria.ru/20230108/otravdenie-1843490450.html

В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом

В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 08.01.2023

В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом

Трое детей в возрасте от пяти до 11 лет попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани, также пострадавшая пожилая женщина от госпитализации... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:56

2023-01-08T14:56

2023-01-08T14:56

происшествия

казань

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Трое детей в возрасте от пяти до 11 лет попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани, также пострадавшая пожилая женщина от госпитализации отказалась, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. Инцидент произошел 8 января в 00.10 в Кировском районе в доме 5 на улице Повстанченской. "В результате отравления угарным газом в квартире жилого многоквартирного дома пострадали мальчики 2011 и 2014 годов рождения и девочка 2017 года рождения. С диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Женщина 1941 года рождения с отравлением угарным газом лёгкой степени тяжести от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении. Предварительная причина происшествия - неисправность системы вентиляции.

https://ria.ru/20221218/otravlenie-1839613005.html

казань

кировский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, казань, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)