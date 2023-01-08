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В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 08.01.2023
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В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом
В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 08.01.2023
В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом
Трое детей в возрасте от пяти до 11 лет попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани, также пострадавшая пожилая женщина от госпитализации... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:56
2023-01-08T14:56
происшествия
казань
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Трое детей в возрасте от пяти до 11 лет попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани, также пострадавшая пожилая женщина от госпитализации отказалась, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. Инцидент произошел 8 января в 00.10 в Кировском районе в доме 5 на улице Повстанченской. "В результате отравления угарным газом в квартире жилого многоквартирного дома пострадали мальчики 2011 и 2014 годов рождения и девочка 2017 года рождения. С диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Женщина 1941 года рождения с отравлением угарным газом лёгкой степени тяжести от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении. Предварительная причина происшествия - неисправность системы вентиляции.
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казань
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происшествия, казань, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:56 08.01.2023
 
В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом

МЧС: в Казани женщина и трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Трое детей в возрасте от пяти до 11 лет попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани, также пострадавшая пожилая женщина от госпитализации отказалась, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.
Инцидент произошел 8 января в 00.10 в Кировском районе в доме 5 на улице Повстанченской.
"В результате отравления угарным газом в квартире жилого многоквартирного дома пострадали мальчики 2011 и 2014 годов рождения и девочка 2017 года рождения. С диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Женщина 1941 года рождения с отравлением угарным газом лёгкой степени тяжести от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.
Предварительная причина происшествия - неисправность системы вентиляции.
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ПроисшествияКазаньКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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