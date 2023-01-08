https://ria.ru/20230108/oruzhie-1843535563.html

Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине

Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине - РИА Новости, 08.01.2023

Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине большинство торговцев оружием в мире заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T21:53

2023-01-08T21:53

2023-01-08T21:54

в мире

украина

турция

анталья (провинция)

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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине большинство торговцев оружием в мире заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. "Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире. В один день мы встречаемся с господином Путиным и с господином Зеленским. Мы пытаемся понять, как их можно примирить. Мы продолжаем свой путь, проявляя искренность. Потому что мы знаем, что мир может подняться только в условиях мира", - сказал Эрдоган на встрече в Анталье.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843085276.html

украина

турция

анталья (провинция)

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в мире, украина, турция, анталья (провинция)