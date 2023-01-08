https://ria.ru/20230108/oruzhie-1843535563.html
Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине
Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине большинство торговцев оружием в мире заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:53
2023-01-08T21:53
2023-01-08T21:54
в мире
украина
турция
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg
АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине большинство торговцев оружием в мире заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. "Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире. В один день мы встречаемся с господином Путиным и с господином Зеленским. Мы пытаемся понять, как их можно примирить. Мы продолжаем свой путь, проявляя искренность. Потому что мы знаем, что мир может подняться только в условиях мира", - сказал Эрдоган на встрече в Анталье.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843085276.html
украина
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, анталья (провинция)
В мире, Украина, Турция, Анталья (провинция)
21:53 08.01.2023 (обновлено: 21:54 08.01.2023)
Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине
Президент Турции Эрдоган: торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине