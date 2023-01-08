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Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами

Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами - РИА Новости, 08.01.2023

Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого церковным орденом преподобного... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:20

2023-01-08T13:20

2023-01-08T13:20

религия

мария бутина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого церковным орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, члена думского комитета по международным делам Марию Бутину - орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени. Он вручил им награды после литургии в Успенском соборе Московского кремля. "Благодарю вас, Леонид Эдуардович, за вашу гражданскую позицию, она достойна всяческой похвалы, особенно же – за верность Русской православной церкви", – сказал он Слуцкому. Бутину, проведшую девять месяцев в американской тюрьме, патриарх назвал живым героем. "Она в застенках находилась, во враждебной стране. И для того, чтобы спасти себя, нужно было малое – предать родину. А она не предала", - сказал он.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843324977.html

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мария бутина, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, лдпр, русская православная церковь, россия