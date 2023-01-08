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Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами
Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами - РИА Новости, 08.01.2023
Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого церковным орденом преподобного... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:20
2023-01-08T13:20
2023-01-08T13:20
религия
мария бутина
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого церковным орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, члена думского комитета по международным делам Марию Бутину - орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени. Он вручил им награды после литургии в Успенском соборе Московского кремля. "Благодарю вас, Леонид Эдуардович, за вашу гражданскую позицию, она достойна всяческой похвалы, особенно же – за верность Русской православной церкви", – сказал он Слуцкому. Бутину, проведшую девять месяцев в американской тюрьме, патриарх назвал живым героем. "Она в застенках находилась, во враждебной стране. И для того, чтобы спасти себя, нужно было малое – предать родину. А она не предала", - сказал он.
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мария бутина, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, лдпр, русская православная церковь, россия
Религия, Мария Бутина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Госдума РФ, ЛДПР, Русская православная церковь, Россия
Патриарх Кирилл наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами
Патриарх Кирилл после литургии наградил Слуцкого и Бутину церковными орденами