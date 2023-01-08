https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
Покинувшей Россию оппозиции остается петь чужие песни
Покинувшей Россию оппозиции остается петь чужие песни - РИА Новости, 08.01.2023
Покинувшей Россию оппозиции остается петь чужие песни
Перед нами только что вышедший альбом Бориса Гребенщикова "Песни бардов" — и разговор вовсе не о том, что его создатель оказался на темной стороне, а поэтому и... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T08:00
2023-01-08T08:00
2023-01-08T08:01
авторы
борис гребенщиков
сергей никитин
иван бунин
ссср
псков
россия
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Перед нами только что вышедший альбом Бориса Гребенщикова "Песни бардов" — и разговор вовсе не о том, что его создатель оказался на темной стороне, а поэтому и хороших песен уже не напишет, и сильных альбомов не выпустит: да нет же, все возможно. Вот же Иван Бунин лучшие свои вещи сделал вдали от Родины. И — да, говорить и писать о том, что создают люди с той стороны, можно и нужно, как при Бунине, так и сегодня, если предмет того стоит.И еще разговор не о том, что Гребенщиков захотел уязвить нас, оставшихся с Родиной, строками бардов советской эпохи о том, как гремят сапоги, как прощаются поэты все с той же Родиной и так далее. То есть он, может, именно этого и захотел (какой же человек в его положении упустит шанс еще и еще раз что-то такое сказать). Вот только диск интересен совсем не этим.А интересен он тем, что так ведь нельзя… То есть все можно: кто же запретит любому человеку тихонько петь под гитару чужие песни — двадцать четыре штуки. Но контраст получился поразительный и грустный: скорбный полушепот на сегодняшнем диске — и грандиозная энергия тех же самых песен в эпоху бардов. Визбора, Клячкина, Кукина и еще буквально тысяч известных и неизвестных авторов, которые вместе обозначили великую эпоху в жизни советского государства.Как снова услышать и почувствовать ту эпоху целиком, за один присест? Да просто: есть, например, записи завершавших ее Татьяны и Сергея Никитиных. Они, если вдуматься, на ее излете сделали то же самое — пели не только и не столько свои песни, сколько брали великое множество поэзии и музыки примерно тех же самых бардов, что и у Гребенщикова. И каждый их концерт вспоминается как грандиозный, многоцветный и многозвучный праздник, хотя инструмент вроде бы тоже только один (на двоих) — та же гитара. Никитины — блестящий финальный салют тому великому времени, времени бардов.Кстати, песни из классического никитинского репертуара у Гребенщикова на диске тоже есть. "Псков" Клячкина, например. Он очень тихий и задумчивый, этот его Псков. Но только представьте, что было бы, если бы Никитины превратили его своим исполнением в нечто, как бы присыпанное пеплом времени… Или несколько песен Окуджавы на диске Гребенщикова: вот когда понимаешь, что у самого Булата его вроде бы тихий голос под гитару, оказывается, воспринимается иногда как полный оркестр: напор, мощь, сила.В бриллиантовом XX веке нашей культуры есть две очень похожие эпохи, два взрыва энергии, которой стране хватило на долгие годы. Это период чуть до и после 1910 года, за что-то униженный прозвищем Серебряный век (не золотой!), когда страна вдруг расцвела множеством новых и молодых литературных и прочих талантов. И 1960-70-е, эпицентр творчества вот этих самых бардов, которые то ли создали, то ли отразили удивительное самоощущение тогдашнего советского человека.Это песни с кораблями, уходящими к далеким берегам (вместе с бабушкой пирата), волшебными городами, безумно смешными строчками, в них дальние дороги и походные костры — очень светлый и радостный, почти сказочный мир. Что же перед нами — какие-то циклы жизни нации или совпадение? И ведь были люди, которые вписались в эти циклы дважды. Александр Грин, например, был вполне знаменит после того же условного 1910-го, абсолютно не понят новой властью и публикой после 1917-го, когда он писал свои лучшие вещи, забыт и вдруг — посмертно — вернулся, став одним из символов 60-70-х.Это сегодня очень модно — ностальгировать по СССР. Модно и как-то просто. Сложнее понять, а что же это было за время, одно ли оно было, или их несколько. Поскольку сегодня и музыка не обойдется без политики, то по поводу бардов уже зазвучали известно откуда доносящиеся голоса — что барды не покладая рук боролись со сталинизмом.Кто-то, конечно, и боролся, но тут было нечто куда более интересное. Целое поколение молодых людей, которые сообща оттеснили в сторону бездарную советскую идеологию и создали свою, при этом отлично обходясь без официальной поддержки со стороны тусклого идеологического аппарата. А что это была за идеология или, скажем, новый стиль эпохи? Там было товарищество и порядочность — с бесконечными спорами о том, что это такое. И еще восторг от собственных достижений — в физике, геологии, инженерном деле, во всех сферах. И жадный интерес ко всему огромному миру. И радость от возвращения всего разнообразия искусств, которое до того пытались фильтровать и регулировать.Так вот, тут есть вопрос. Что это тоже СССР — спору нет. Но был ли это все еще советский строй или уже не совсем? Сколько их было, этих советских строев? И еще: понятно, что идеология эпохи бардов создавалась многомиллионной молодой элитой технической и прочей интеллигенции, но так ли уж довольны были другие слои населения? Или повторился опыт десталинизации середины 50-х, которой, вообще-то, были рады далеко не все? Может быть, и в самом деле была социальная опора у фантома, насаждавшегося тогдашними официальными идеологами, если говорить о музыке: все эти баяны и оркестры из балалаек, вызывавшие зубную боль у бардов с гитарами?Еще более сложный разговор — что произошло дальше, в конце 70-х и в 80-е, откуда родом Гребенщиков и несколько прочих (растерявшихся ныне) поэтов и музыкантов. В любом случае хоронить себя вместе с ушедшей эпохой довольно простительное возрастное явление — по той простой причине, что мало кто осуществляет все свои замыслы. Вот и Никитины как-то говорили: мы думали, что разум и культура победят, а пришел — добавим — век полуграмотных жертв интернета. Но если идешь на войну, то лучше хорошо себе представлять, как выглядит не только победа, а и поражение. Особенно если твоя победа может означать поражение других людей.Люди 80-х, гребенщиковское поколение, — это те, которые не просто думали, что победа еще более прекрасного века возможна, а что они — именно они, с их талантами — уже победили.То есть хотели, чтобы мы — все мы, целая страна, были такими и этакими, но мы оказались немножко другими: послушали их песни или стихи и сделали все-таки свою эпоху — ну ведь бывает. Но в ответ в ярости хлопать дверью и покидать страну — это уже как-то чересчур. А повторять песни позапрошлой эпохи так, будто они никогда не лучились счастливыми красками, повторим, не запретишь. Но эпоха стоила большего.
https://ria.ru/20221220/pugacheva-1840078198.html
https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html
https://ria.ru/20221128/drapenko-1834757378.html
https://ria.ru/20221111/artisty-1828474796.html
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
авторы, борис гребенщиков, сергей никитин, иван бунин, ссср, псков, россия
Авторы, Борис Гребенщиков, Сергей Никитин, Иван Бунин, СССР, Псков, Россия
Перед нами только что вышедший альбом Бориса Гребенщикова "Песни бардов" — и разговор вовсе не о том, что его создатель оказался на темной стороне, а поэтому и хороших песен уже не напишет, и сильных альбомов не выпустит: да нет же, все возможно. Вот же Иван Бунин лучшие свои вещи сделал вдали от Родины. И — да, говорить и писать о том, что создают люди с той стороны, можно и нужно, как при Бунине, так и сегодня, если предмет того стоит.
И еще разговор не о том, что Гребенщиков захотел уязвить нас, оставшихся с Родиной, строками бардов советской эпохи о том, как гремят сапоги, как прощаются поэты все с той же Родиной и так далее. То есть он, может, именно этого и захотел (какой же человек в его положении упустит шанс еще и еще раз что-то такое сказать). Вот только диск интересен совсем не этим.
А интересен он тем, что так ведь нельзя… То есть все можно: кто же запретит любому человеку тихонько петь под гитару чужие песни — двадцать четыре штуки. Но контраст получился поразительный и грустный: скорбный полушепот на сегодняшнем диске — и грандиозная энергия тех же самых песен в эпоху бардов. Визбора, Клячкина, Кукина и еще буквально тысяч известных и неизвестных авторов, которые вместе обозначили великую эпоху в жизни советского государства.
Как снова услышать и почувствовать ту эпоху целиком, за один присест? Да просто: есть, например, записи завершавших ее Татьяны и Сергея Никитиных. Они, если вдуматься, на ее излете сделали то же самое — пели не только и не столько свои песни, сколько брали великое множество поэзии и музыки примерно тех же самых бардов, что и у Гребенщикова. И каждый их концерт вспоминается как грандиозный, многоцветный и многозвучный праздник, хотя инструмент вроде бы тоже только один (на двоих) — та же гитара. Никитины — блестящий финальный салют тому великому времени, времени бардов.
Кстати, песни из классического никитинского репертуара у Гребенщикова на диске тоже есть. "Псков" Клячкина, например. Он очень тихий и задумчивый, этот его Псков
. Но только представьте, что было бы, если бы Никитины превратили его своим исполнением в нечто, как бы присыпанное пеплом времени… Или несколько песен Окуджавы на диске Гребенщикова: вот когда понимаешь, что у самого Булата его вроде бы тихий голос под гитару, оказывается, воспринимается иногда как полный оркестр: напор, мощь, сила.
В бриллиантовом XX веке нашей культуры есть две очень похожие эпохи, два взрыва энергии, которой стране хватило на долгие годы. Это период чуть до и после 1910 года, за что-то униженный прозвищем Серебряный век (не золотой!), когда страна вдруг расцвела множеством новых и молодых литературных и прочих талантов. И 1960-70-е, эпицентр творчества вот этих самых бардов, которые то ли создали, то ли отразили удивительное самоощущение тогдашнего советского человека.
Это песни с кораблями, уходящими к далеким берегам (вместе с бабушкой пирата), волшебными городами, безумно смешными строчками, в них дальние дороги и походные костры — очень светлый и радостный, почти сказочный мир. Что же перед нами — какие-то циклы жизни нации или совпадение? И ведь были люди, которые вписались в эти циклы дважды. Александр Грин
, например, был вполне знаменит после того же условного 1910-го, абсолютно не понят новой властью и публикой после 1917-го, когда он писал свои лучшие вещи, забыт и вдруг — посмертно — вернулся, став одним из символов 60-70-х.
Это сегодня очень модно — ностальгировать по СССР
. Модно и как-то просто. Сложнее понять, а что же это было за время, одно ли оно было, или их несколько. Поскольку сегодня и музыка не обойдется без политики, то по поводу бардов уже зазвучали известно откуда доносящиеся голоса — что барды не покладая рук боролись со сталинизмом.
Кто-то, конечно, и боролся, но тут было нечто куда более интересное. Целое поколение молодых людей, которые сообща оттеснили в сторону бездарную советскую идеологию и создали свою, при этом отлично обходясь без официальной поддержки со стороны тусклого идеологического аппарата. А что это была за идеология или, скажем, новый стиль эпохи? Там было товарищество и порядочность — с бесконечными спорами о том, что это такое. И еще восторг от собственных достижений — в физике, геологии, инженерном деле, во всех сферах. И жадный интерес ко всему огромному миру. И радость от возвращения всего разнообразия искусств, которое до того пытались фильтровать и регулировать.
Так вот, тут есть вопрос. Что это тоже СССР — спору нет. Но был ли это все еще советский строй или уже не совсем? Сколько их было, этих советских строев? И еще: понятно, что идеология эпохи бардов создавалась многомиллионной молодой элитой технической и прочей интеллигенции, но так ли уж довольны были другие слои населения? Или повторился опыт десталинизации середины 50-х, которой, вообще-то, были рады далеко не все? Может быть, и в самом деле была социальная опора у фантома, насаждавшегося тогдашними официальными идеологами, если говорить о музыке: все эти баяны и оркестры из балалаек, вызывавшие зубную боль у бардов с гитарами?
Еще более сложный разговор — что произошло дальше, в конце 70-х и в 80-е, откуда родом Гребенщиков и несколько прочих (растерявшихся ныне) поэтов и музыкантов. В любом случае хоронить себя вместе с ушедшей эпохой довольно простительное возрастное явление — по той простой причине, что мало кто осуществляет все свои замыслы. Вот и Никитины как-то говорили: мы думали, что разум и культура победят, а пришел — добавим — век полуграмотных жертв интернета. Но если идешь на войну, то лучше хорошо себе представлять, как выглядит не только победа, а и поражение. Особенно если твоя победа может означать поражение других людей.
Люди 80-х, гребенщиковское поколение, — это те, которые не просто думали, что победа еще более прекрасного века возможна, а что они — именно они, с их талантами — уже победили.
То есть хотели, чтобы мы — все мы, целая страна, были такими и этакими, но мы оказались немножко другими: послушали их песни или стихи и сделали все-таки свою эпоху — ну ведь бывает. Но в ответ в ярости хлопать дверью и покидать страну — это уже как-то чересчур. А повторять песни позапрошлой эпохи так, будто они никогда не лучились счастливыми красками, повторим, не запретишь. Но эпоха стоила большего.