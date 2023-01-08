https://ria.ru/20230108/obstrel-1843495463.html
В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня
В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня - РИА Новости, 08.01.2023
В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня
Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:35
2023-01-08T15:35
2023-01-08T15:56
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87212f9a9085ae6cae5390203830ef2d.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что объединенная группировка российских войск в районах проведения спецоперации с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций."На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз", - сказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что "ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена".
https://ria.ru/20230108/melitopol-1843496338.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820768_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6180af50889c12158e2301066916b700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:35 08.01.2023 (обновлено: 15:56 08.01.2023)
В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня
Киев произвел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января