https://ria.ru/20230108/obstrel-1843495463.html

В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня

В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня - РИА Новости, 08.01.2023

В Минобороны рассказали о нарушениях Киевом режима прекращения огня

Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:35

2023-01-08T15:35

2023-01-08T15:56

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что объединенная группировка российских войск в районах проведения спецоперации с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций."На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз", - сказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что "ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена".

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины