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Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023
Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Петровском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:04
2023-01-08T15:04
2023-01-08T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Петровском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: мирный житель ранен при обстреле ВСУ Александровки в Донецке