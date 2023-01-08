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Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023

Мирный житель получил ранение при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Петровском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:04

2023-01-08T15:04

2023-01-08T15:04

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки в Петровском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика