https://ria.ru/20230108/obstrel-1843457701.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

Украинские войска в 09.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:10

2023-01-08T10:10

2023-01-08T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 09.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230108/donbass-1843447628.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк