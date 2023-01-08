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Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска в 09.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:10
2023-01-08T10:10
2023-01-08T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 09.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230108/donbass-1843447628.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК
10:10 08.01.2023 (обновлено: 10:17 08.01.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов