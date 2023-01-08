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ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/obstrel-1843443748.html
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T07:37
2023-01-08T07:37
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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происшествия, россия, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
07:37 08.01.2023
 
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОбстрел со стороны ВСУ
Обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обстрел со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Уникальные кадры поражения украинского военного объекта самоходным минометом 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
07:03Специальная военная операция на Украине
Армия России применила против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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