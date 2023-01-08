https://ria.ru/20230108/obstrel-1843443748.html

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке в ДНР

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T07:37

2023-01-08T07:37

2023-01-08T07:37

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843076987_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_07800138e12614d91dad7f955e166e40.jpg

ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Еленовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230108/minomet-1843442479.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, донецкая народная республика, сцкк, украина