https://ria.ru/20230108/obstrel-1843443046.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T07:20
2023-01-08T07:20
2023-01-08T07:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сша
сцкк
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842096884_0:378:2913:2017_1920x0_80_0_0_3c62b9208a159befcb14d39c492d6c81.jpg
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230108/minomet-1843442479.html
донецкая народная республика
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842096884_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_35fccfd631ebb942941cb6e3dd032cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО, Россия
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра