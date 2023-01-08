https://ria.ru/20230108/obstrel-1843443046.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T07:20

2023-01-08T07:20

2023-01-08T07:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сша

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230108/minomet-1843442479.html

донецкая народная республика

украина

сша

россия

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происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато, россия