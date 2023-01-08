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Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти - РИА Новости, 08.01.2023
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Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти
Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти - РИА Новости, 08.01.2023
Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти
Бояться, что нефть в мире закончится - не стоит, ее хватит еще правнукам, а количество и доступность "черного золота" зависят от развития технологий, заявил РИА РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T08:38
2023-01-08T08:38
экономика
цены на нефть
россия
нефть
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бояться, что нефть в мире закончится - не стоит, ее хватит еще правнукам, а количество и доступность "черного золота" зависят от развития технологий, заявил РИА Новости гендиректор компании "Европейская Электротехника", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. "Я бы сказал, что бояться того, что в мире закончится нефть, не стоит, ее хватит не только на наш век, но и на век наших внуков и правнуков. Но, как говорится, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вполне может быть, что человечество научится синтезировать нефтехимию из воздуха, и тогда нефть будет не нужна. Это вопрос технологий будущего", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас человечество добывает нефть с глубины 3-3,5 километра, и это считается нормой нефтедобычи. При этом еще 40 лет назад добыча нефти велась с глубины 1,5 километра, и все запасы на большей глубине считались неизвлекаемыми. "А еще раньше, 100 лет назад, в Баку нефть черпали ведрами, то есть просто рылся колодец, где была нефть, а не вода. Поэтому с точки зрения количества нефти в мире, оно, на мой взгляд, не поддается никакой внятной оценке. Другое дело, какие у нас будут технологии, как быстро и эффективно мы научимся добывать глубоко залегающую нефть", - добавил Каленков. Он привел в пример нефть из Баженовской свиты, трудноизвлекаемые запасы, объемы которых оцениваются примерно в 300 миллиардов тонн. Сейчас добыча на таких отложениях нерентабельна, однако, по словам эксперта, через 10-15 лет при новых технологиях или новых ценах на нефть она может оказаться очень выгодной. "В будущем вполне вероятно, что все пластмассы, всю химию мы сможем получать не из нефти, а из цветков одуванчика, например, или еще что-то из разряда фантастических технологий. Конечно, в обозримом будущем этого не произойдет, поэтому пока нефть и газ будут составлять основу мировой энергетики. И на этом пути… у России есть прекрасные перспективы, что бы там ни говорили западные партнеры по поводу возобновляемых источников энергии", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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экономика, цены на нефть, россия, нефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Нефть
08:38 08.01.2023
 
Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти

Эксперт Каленков: запасов нефти в мире хватит и правнукам, пока что она не заканчивается

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бояться, что нефть в мире закончится - не стоит, ее хватит еще правнукам, а количество и доступность "черного золота" зависят от развития технологий, заявил РИА Новости гендиректор компании "Европейская Электротехника", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков.
"Я бы сказал, что бояться того, что в мире закончится нефть, не стоит, ее хватит не только на наш век, но и на век наших внуков и правнуков. Но, как говорится, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вполне может быть, что человечество научится синтезировать нефтехимию из воздуха, и тогда нефть будет не нужна. Это вопрос технологий будущего", - сказал эксперт.
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Он отметил, что сейчас человечество добывает нефть с глубины 3-3,5 километра, и это считается нормой нефтедобычи. При этом еще 40 лет назад добыча нефти велась с глубины 1,5 километра, и все запасы на большей глубине считались неизвлекаемыми.
"А еще раньше, 100 лет назад, в Баку нефть черпали ведрами, то есть просто рылся колодец, где была нефть, а не вода. Поэтому с точки зрения количества нефти в мире, оно, на мой взгляд, не поддается никакой внятной оценке. Другое дело, какие у нас будут технологии, как быстро и эффективно мы научимся добывать глубоко залегающую нефть", - добавил Каленков.
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Он привел в пример нефть из Баженовской свиты, трудноизвлекаемые запасы, объемы которых оцениваются примерно в 300 миллиардов тонн. Сейчас добыча на таких отложениях нерентабельна, однако, по словам эксперта, через 10-15 лет при новых технологиях или новых ценах на нефть она может оказаться очень выгодной.
"В будущем вполне вероятно, что все пластмассы, всю химию мы сможем получать не из нефти, а из цветков одуванчика, например, или еще что-то из разряда фантастических технологий. Конечно, в обозримом будущем этого не произойдет, поэтому пока нефть и газ будут составлять основу мировой энергетики. И на этом пути… у России есть прекрасные перспективы, что бы там ни говорили западные партнеры по поводу возобновляемых источников энергии", - заключил эксперт.
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