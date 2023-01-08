https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html

Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти

Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти - РИА Новости, 08.01.2023

Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти

Бояться, что нефть в мире закончится - не стоит, ее хватит еще правнукам, а количество и доступность "черного золота" зависят от развития технологий, заявил РИА РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:38

2023-01-08T08:38

2023-01-08T08:38

экономика

цены на нефть

россия

нефть

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бояться, что нефть в мире закончится - не стоит, ее хватит еще правнукам, а количество и доступность "черного золота" зависят от развития технологий, заявил РИА Новости гендиректор компании "Европейская Электротехника", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. "Я бы сказал, что бояться того, что в мире закончится нефть, не стоит, ее хватит не только на наш век, но и на век наших внуков и правнуков. Но, как говорится, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вполне может быть, что человечество научится синтезировать нефтехимию из воздуха, и тогда нефть будет не нужна. Это вопрос технологий будущего", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас человечество добывает нефть с глубины 3-3,5 километра, и это считается нормой нефтедобычи. При этом еще 40 лет назад добыча нефти велась с глубины 1,5 километра, и все запасы на большей глубине считались неизвлекаемыми. "А еще раньше, 100 лет назад, в Баку нефть черпали ведрами, то есть просто рылся колодец, где была нефть, а не вода. Поэтому с точки зрения количества нефти в мире, оно, на мой взгляд, не поддается никакой внятной оценке. Другое дело, какие у нас будут технологии, как быстро и эффективно мы научимся добывать глубоко залегающую нефть", - добавил Каленков. Он привел в пример нефть из Баженовской свиты, трудноизвлекаемые запасы, объемы которых оцениваются примерно в 300 миллиардов тонн. Сейчас добыча на таких отложениях нерентабельна, однако, по словам эксперта, через 10-15 лет при новых технологиях или новых ценах на нефть она может оказаться очень выгодной. "В будущем вполне вероятно, что все пластмассы, всю химию мы сможем получать не из нефти, а из цветков одуванчика, например, или еще что-то из разряда фантастических технологий. Конечно, в обозримом будущем этого не произойдет, поэтому пока нефть и газ будут составлять основу мировой энергетики. И на этом пути… у России есть прекрасные перспективы, что бы там ни говорили западные партнеры по поводу возобновляемых источников энергии", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20230103/neft-1842898833.html

https://ria.ru/20230107/evropa-1843330680.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, нефть