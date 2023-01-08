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В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми - РИА Новости, 08.01.2023
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В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми
В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми - РИА Новости, 08.01.2023
В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми
Власти Турции выдвигают невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:35
2023-01-08T22:11
в мире
ульф кристерссон
мевлют чавушоглу
фетхуллах гюлен
швеция
финляндия
нато
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ЦЮРИХ, 8 янв — РИА Новости. Власти Турции выдвигают невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона". Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.
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в мире, ульф кристерссон, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, швеция, финляндия, нато, турция
В мире, Ульф Кристерссон, Мевлют Чавушоглу, Фетхуллах Гюлен, Швеция, Финляндия, НАТО, Турция
16:35 08.01.2023 (обновлено: 22:11 08.01.2023)
 
В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми

Премьер Швеции Кристерссон назвал условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 8 янв — РИА Новости. Власти Турции выдвигают невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона".

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать", — приводит слова Кристерссона агентство Рейтер.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 16:14
Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
 
В миреУльф КристерссонМевлют ЧавушоглуФетхуллах ГюленШвецияФинляндияНАТОТурция
 
 
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