https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми

В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми - РИА Новости, 08.01.2023

В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми

Власти Турции выдвигают невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:35

2023-01-08T16:35

2023-01-08T22:11

в мире

ульф кристерссон

мевлют чавушоглу

фетхуллах гюлен

швеция

финляндия

нато

турция

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ЦЮРИХ, 8 янв — РИА Новости. Власти Турции выдвигают невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции "Народ и оборона". Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.

https://ria.ru/20221226/nato-1841444395.html

швеция

финляндия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ульф кристерссон, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, швеция, финляндия, нато, турция