https://ria.ru/20230108/nagrada-1843523792.html

Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ

Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 08.01.2023

Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил российского лидера Владимира Путина орденом Республики Сербской на... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T20:21

2023-01-08T20:21

2023-01-08T20:21

в мире

милорад додик

владимир путин

республика сербская

россия

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил российского лидера Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. В Баня-Луке в воскресенье торжественно отмечают День Республики Сербской, Додик на церемонии сообщил о вручении наград. "Человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей. Так измеряется и государство - по своим друзьям, которые всегда с вами, уважают вас и готовы помочь. Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают", - заявил он на вручении, трансляцию вело Радио и телевидение РС БиГ. Первым из награжденных стал президент России, которому заочно вручен орден Республики Сербской на ожерелье. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования - Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20230108/putin-1843482507.html

республика сербская

россия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, милорад додик, владимир путин, республика сербская, россия, босния и герцеговина