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Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 08.01.2023
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Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ
Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 08.01.2023
Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил российского лидера Владимира Путина орденом Республики Сербской на... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:21
2023-01-08T20:21
в мире
милорад додик
владимир путин
республика сербская
россия
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил российского лидера Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. В Баня-Луке в воскресенье торжественно отмечают День Республики Сербской, Додик на церемонии сообщил о вручении наград. "Человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей. Так измеряется и государство - по своим друзьям, которые всегда с вами, уважают вас и готовы помочь. Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают", - заявил он на вручении, трансляцию вело Радио и телевидение РС БиГ. Первым из награжденных стал президент России, которому заочно вручен орден Республики Сербской на ожерелье. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования - Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20230108/putin-1843482507.html
республика сербская
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в мире, милорад додик, владимир путин, республика сербская, россия, босния и герцеговина
В мире, Милорад Додик, Владимир Путин, Республика Сербская, Россия, Босния и Герцеговина
20:21 08.01.2023
 
Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ

Додик заочно наградил Путина орденом Республики Сербской Боснии и Герцеговины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЛГРАД, 8 янв – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил российского лидера Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье.
В Баня-Луке в воскресенье торжественно отмечают День Республики Сербской, Додик на церемонии сообщил о вручении наград.
"Человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей. Так измеряется и государство - по своим друзьям, которые всегда с вами, уважают вас и готовы помочь. Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают", - заявил он на вручении, трансляцию вело Радио и телевидение РС БиГ.
Первым из награжденных стал президент России, которому заочно вручен орден Республики Сербской на ожерелье.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования - Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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