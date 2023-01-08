https://ria.ru/20230108/most-1843458523.html

Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ

Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ - РИА Новости, 08.01.2023

Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ

Крымский мост из-за ремонтных работ закроют для автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00, с 3.00 на подъездах к нему введут ограничения, отмечается в сообщении... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:13

2023-01-08T10:13

2023-01-08T11:35

республика крым

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

крымский мост

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крымский мост из-за ремонтных работ закроют для автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00, с 3.00 на подъездах к нему введут ограничения, отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства."Десятого января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — указало ведомство.Минтранс поросил водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), крымский мост