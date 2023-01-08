https://ria.ru/20230108/most-1843458523.html
Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ
Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ - РИА Новости, 08.01.2023
Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ
Крымский мост из-за ремонтных работ закроют для автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00, с 3.00 на подъездах к нему введут ограничения, отмечается в сообщении... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:13
2023-01-08T10:13
2023-01-08T11:35
республика крым
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
крымский мост
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крымский мост из-за ремонтных работ закроют для автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00, с 3.00 на подъездах к нему введут ограничения, отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства."Десятого января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — указало ведомство.Минтранс поросил водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), крымский мост
Республика Крым, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Крымский мост
10:13 08.01.2023 (обновлено: 11:35 08.01.2023)
Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января из-за ремонтных работ
Минтранс закроет автодорожную часть Крымского моста 10 января с 04:00 до 16:00 для ремонта