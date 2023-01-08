https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html

Синоптики спрогнозировали аномальный мороз в трех российских регионах

Синоптики спрогнозировали аномальный мороз в трех российских регионах - РИА Новости, 08.01.2023

Синоптики спрогнозировали аномальный мороз в трех российских регионах

В Приволжье установилась аномально холодная погода: в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области синоптики прогнозируют до 40 градусов мороза. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T06:59

2023-01-08T06:59

2023-01-08T09:27

общество

оренбургская область

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 8 янв — РИА Новости. В Приволжье установилась аномально холодная погода: в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области синоптики прогнозируют до 40 градусов мороза. В Башкирии местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустило штормовое предупреждение."С 8 по 10 января местами по республике ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы будет понижаться до минус 40-42 градусов", — говорится в сообщении регионального главка МЧС.В Оренбургской области тоже сильно похолодает. Ночью 8 января в восточных районах ожидается сильный снег, метель и усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Температура опустится до минус 30-33. По информации удмуртского главка МЧС, сегодня в республике будет от минус 30 до минус 35. А 11 января, добавили в региональном Гидрометцентре, среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на семь и более градусов.

https://ria.ru/20230106/kholod-1843228357.html

оренбургская область

республика башкортостан

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, оренбургская область, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)