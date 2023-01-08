https://ria.ru/20230108/moldaviya-1843508588.html

Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан

Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан - РИА Новости, 08.01.2023

Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан

Социальная защита жителей Молдавии находится на низком уровне, а реформы в этой сфере невозможно провести в кратчайшие сроки без поддержки команды, заявил... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T17:53

2023-01-08T17:53

2023-01-08T17:53

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КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Социальная защита жителей Молдавии находится на низком уровне, а реформы в этой сфере невозможно провести в кратчайшие сроки без поддержки команды, заявил министр труда и социальной защиты страны Марчел Спатарь. Ранее частный кишиневский телеканал, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщил, что в скором времени в кабинете министров под руководством Натальи Гаврилицы ожидаются увольнения, отставка в том числе грозит министру труда и социальной защиты. Сам Спатарь в интервью молдавским СМИ отказался комментировать эту информацию, отметив, что выступит с заявлениями в понедельник. "Великие дела делаются сообща. Но какими бы хорошими ни были ваши идеи, у вас ничего не получится, если у вас нет сплоченной команды… Молдавия не является социальным государством, и если в других странах социальная защита составляет 20-30% ВВП, то в нашей республике она едва достигает 15%. Реформы невозможно провести за одну ночь, и идеи нужно обсуждать в команде", - написал Спатарь в воскресенье на своих страницах в социальных сетях. Министр подчеркнул, что государственные расходы на социальную защиту в Молдавии на 95% состоят исключительно из выплат бюджета. "Речь идет о 60% выплат по социальному страхованию и 35% социальных пособий и только на 5% — из социальных услуг. Мы начали широкомасштабный процесс реформирования социальной помощи, финансирования социальных услуг и сближения государственной системы с частными поставщиками. Государство — это, прежде всего, поставщик услуг. А лицо государства — это не только президент, премьер-министр или министр, которые говорят из телевизора" - отметил Спатарь. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета было выделено около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья. Уход Спатаря может стать пятой отставкой министров в правительстве Гаврилицы: осенью 2021 года отказался от мандата главы Бюро по реинтеграции (структура, отвечающая за политические переговоры с Приднестровьем - ред.) Влад Кульминский, в июле 2022-го был смещен с должности министр сельского хозяйства Виорел Герчу, в сентябре ушла в отставку глава министерства окружающей среды Родика Иорданова, в ноябре покинул пост министра экономики Серджиу Гайбу. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.

https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html

https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, наталья гаврилица, молдавия