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Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан - РИА Новости, 08.01.2023
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Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан
Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан - РИА Новости, 08.01.2023
Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан
Социальная защита жителей Молдавии находится на низком уровне, а реформы в этой сфере невозможно провести в кратчайшие сроки без поддержки команды, заявил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T17:53
2023-01-08T17:53
в мире
жкх
наталья гаврилица
молдавия
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КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Социальная защита жителей Молдавии находится на низком уровне, а реформы в этой сфере невозможно провести в кратчайшие сроки без поддержки команды, заявил министр труда и социальной защиты страны Марчел Спатарь. Ранее частный кишиневский телеканал, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщил, что в скором времени в кабинете министров под руководством Натальи Гаврилицы ожидаются увольнения, отставка в том числе грозит министру труда и социальной защиты. Сам Спатарь в интервью молдавским СМИ отказался комментировать эту информацию, отметив, что выступит с заявлениями в понедельник. "Великие дела делаются сообща. Но какими бы хорошими ни были ваши идеи, у вас ничего не получится, если у вас нет сплоченной команды… Молдавия не является социальным государством, и если в других странах социальная защита составляет 20-30% ВВП, то в нашей республике она едва достигает 15%. Реформы невозможно провести за одну ночь, и идеи нужно обсуждать в команде", - написал Спатарь в воскресенье на своих страницах в социальных сетях. Министр подчеркнул, что государственные расходы на социальную защиту в Молдавии на 95% состоят исключительно из выплат бюджета. "Речь идет о 60% выплат по социальному страхованию и 35% социальных пособий и только на 5% — из социальных услуг. Мы начали широкомасштабный процесс реформирования социальной помощи, финансирования социальных услуг и сближения государственной системы с частными поставщиками. Государство — это, прежде всего, поставщик услуг. А лицо государства — это не только президент, премьер-министр или министр, которые говорят из телевизора" - отметил Спатарь. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета было выделено около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья. Уход Спатаря может стать пятой отставкой министров в правительстве Гаврилицы: осенью 2021 года отказался от мандата главы Бюро по реинтеграции (структура, отвечающая за политические переговоры с Приднестровьем - ред.) Влад Кульминский, в июле 2022-го был смещен с должности министр сельского хозяйства Виорел Герчу, в сентябре ушла в отставку глава министерства окружающей среды Родика Иорданова, в ноябре покинул пост министра экономики Серджиу Гайбу. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.
https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html
https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html
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в мире, жкх, наталья гаврилица, молдавия
В мире, ЖКХ, Наталья Гаврилица, Молдавия
17:53 08.01.2023
 
Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан

Глава Минтруда Молдавии Спатарь: социальная защита граждан находится на низком уровне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Социальная защита жителей Молдавии находится на низком уровне, а реформы в этой сфере невозможно провести в кратчайшие сроки без поддержки команды, заявил министр труда и социальной защиты страны Марчел Спатарь.
Ранее частный кишиневский телеканал, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщил, что в скором времени в кабинете министров под руководством Натальи Гаврилицы ожидаются увольнения, отставка в том числе грозит министру труда и социальной защиты. Сам Спатарь в интервью молдавским СМИ отказался комментировать эту информацию, отметив, что выступит с заявлениями в понедельник.
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"Великие дела делаются сообща. Но какими бы хорошими ни были ваши идеи, у вас ничего не получится, если у вас нет сплоченной команды… Молдавия не является социальным государством, и если в других странах социальная защита составляет 20-30% ВВП, то в нашей республике она едва достигает 15%. Реформы невозможно провести за одну ночь, и идеи нужно обсуждать в команде", - написал Спатарь в воскресенье на своих страницах в социальных сетях.
Министр подчеркнул, что государственные расходы на социальную защиту в Молдавии на 95% состоят исключительно из выплат бюджета.
"Речь идет о 60% выплат по социальному страхованию и 35% социальных пособий и только на 5% — из социальных услуг. Мы начали широкомасштабный процесс реформирования социальной помощи, финансирования социальных услуг и сближения государственной системы с частными поставщиками. Государство — это, прежде всего, поставщик услуг. А лицо государства — это не только президент, премьер-министр или министр, которые говорят из телевизора" - отметил Спатарь.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета было выделено около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья.
Уход Спатаря может стать пятой отставкой министров в правительстве Гаврилицы: осенью 2021 года отказался от мандата главы Бюро по реинтеграции (структура, отвечающая за политические переговоры с Приднестровьем - ред.) Влад Кульминский, в июле 2022-го был смещен с должности министр сельского хозяйства Виорел Герчу, в сентябре ушла в отставку глава министерства окружающей среды Родика Иорданова, в ноябре покинул пост министра экономики Серджиу Гайбу.
Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.
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