https://ria.ru/20230108/minomet-1843442479.html

Армия России применила против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет

Армия России применила против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет - РИА Новости, 08.01.2023

Армия России применила против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет

В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры, запечатлевшие работу самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне спецоперации на... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T07:03

2023-01-08T07:03

2023-01-08T09:46

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

ростех

тос-1а "солнцепек"

панцирь-с1

т-72б3

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры, запечатлевшие работу самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне спецоперации на Украине. На записи оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.Видны точные попадания в цель и взрывы, разрушающие прочные бетонные укрепления украинского военного объекта. "Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20. Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

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Уникальные кадры поражения украинского военного объекта самоходным минометом 2С4 "Тюльпан" В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры, запечатлевшие работу самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне спецоперации на Украине. На записи оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника. 2023-01-08T07:03 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы рф, ростех, тос-1а "солнцепек", панцирь-с1, т-72б3, россия, украина