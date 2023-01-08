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В США власти очистят приграничный город от мигрантов к приезду Байдена - РИА Новости, 08.01.2023
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В США власти очистят приграничный город от мигрантов к приезду Байдена
В США власти очистят приграничный город от мигрантов к приезду Байдена - РИА Новости, 08.01.2023
В США власти очистят приграничный город от мигрантов к приезду Байдена
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что к приезду президента Джо Байдена с улиц приграничного города Эль-Пасо изгоняют нелегальных... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T19:52
2023-01-08T19:52
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что к приезду президента Джо Байдена с улиц приграничного города Эль-Пасо изгоняют нелегальных иммигрантов и сносят их палаточные лагеря. Байден, который решил вплотную заняться миграционным кризисом, в воскресенье посетит Эль-Пасо, где будет впервые с начала президентства на месте знакомиться с ситуацией на южной границе США. "Эль-Пасо перед приездом Байдена спешит убрать нелегальных мигрантов и лагеря мигрантов, которые переполняют центр города. Ожидаемо. Байден не хочет, чтобы Америка видела тот хаос, который он вызвал на границе", - написал в Twitter республиканец Эббот, один из главных критиков миграционной политики нынешней демократической администрации. "Это всего лишь фотосессия и игра в притворство", - добавил он. На прошлой неделе Байден объявил о намерении направить дополнительные силы на южную границу и распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов, но в то же время предложил на законных основаниях ежемесячно впускать в страну по 30 тысяч выходцев из Никарагуа, Кубы и Гаити. После посещения Эль-Пасо Байден отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств, где также будет обсуждаться проблема миграции в регионе.
https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html
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в мире, джо байден, техас, сша, америка
В мире, Джо Байден, Техас, США, Америка
19:52 08.01.2023
 
В США власти очистят приграничный город от мигрантов к приезду Байдена

Губернатор Эбботт: город Эль-Пасо в США очистят от нелегальных мигрантов к приезду Байдена

© AP Photo / Christian ChavezМигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что к приезду президента Джо Байдена с улиц приграничного города Эль-Пасо изгоняют нелегальных иммигрантов и сносят их палаточные лагеря.
Байден, который решил вплотную заняться миграционным кризисом, в воскресенье посетит Эль-Пасо, где будет впервые с начала президентства на месте знакомиться с ситуацией на южной границе США.
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"Эль-Пасо перед приездом Байдена спешит убрать нелегальных мигрантов и лагеря мигрантов, которые переполняют центр города. Ожидаемо. Байден не хочет, чтобы Америка видела тот хаос, который он вызвал на границе", - написал в Twitter республиканец Эббот, один из главных критиков миграционной политики нынешней демократической администрации.
"Это всего лишь фотосессия и игра в притворство", - добавил он.
На прошлой неделе Байден объявил о намерении направить дополнительные силы на южную границу и распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов, но в то же время предложил на законных основаниях ежемесячно впускать в страну по 30 тысяч выходцев из Никарагуа, Кубы и Гаити.
После посещения Эль-Пасо Байден отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств, где также будет обсуждаться проблема миграции в регионе.
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В миреДжо БайденТехасСШААмерика
 
 
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