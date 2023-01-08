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Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/marder-1843479768.html
Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder
Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder - РИА Новости, 08.01.2023
Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder
Решение правительства Германии поставить Украине БМП Marder было ошибочным, считает половина (49%) немцев, такие результаты показало исследование, проведенное... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:18
2023-01-08T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
нато
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Решение правительства Германии поставить Украине БМП Marder было ошибочным, считает половина (49%) немцев, такие результаты показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA, данные которого опубликовала газета Bild. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Согласно проведенному в пятницу исследованию, в котором приняли участие 1001 человек, 49% респондентов считают ошибочным решение властей ФРГ поставить Marder. При этом 40% немцев поддерживают его. Кроме того, согласно полученным данным, 38% немцев считают, что Германия также должна поставить Украине боевые танки, 50% респондентов выступили против. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html
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в мире, германия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, НАТО
13:18 08.01.2023 (обновлено: 13:26 08.01.2023)
 
Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder

Bild: половина опрошенных немцев сочла ошибкой решение Берлина поставить Киеву БМП Marder

© AP Photo / Mindaugas KulbisРазгрузка БМП Marder
Разгрузка БМП Marder - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Разгрузка БМП Marder. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Решение правительства Германии поставить Украине БМП Marder было ошибочным, считает половина (49%) немцев, такие результаты показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA, данные которого опубликовала газета Bild.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
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Согласно проведенному в пятницу исследованию, в котором приняли участие 1001 человек, 49% респондентов считают ошибочным решение властей ФРГ поставить Marder. При этом 40% немцев поддерживают его.
Кроме того, согласно полученным данным, 38% немцев считают, что Германия также должна поставить Украине боевые танки, 50% респондентов выступили против.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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