https://ria.ru/20230108/marder-1843479768.html

Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder

Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder - РИА Новости, 08.01.2023

Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder

Решение правительства Германии поставить Украине БМП Marder было ошибочным, считает половина (49%) немцев, такие результаты показало исследование, проведенное... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:18

2023-01-08T13:18

2023-01-08T13:26

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Решение правительства Германии поставить Украине БМП Marder было ошибочным, считает половина (49%) немцев, такие результаты показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA, данные которого опубликовала газета Bild. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Согласно проведенному в пятницу исследованию, в котором приняли участие 1001 человек, 49% респондентов считают ошибочным решение властей ФРГ поставить Marder. При этом 40% немцев поддерживают его. Кроме того, согласно полученным данным, 38% немцев считают, что Германия также должна поставить Украине боевые танки, 50% респондентов выступили против. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, нато