13:18 08.01.2023 (обновлено: 13:26 08.01.2023)
Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder
Bild: половина опрошенных немцев сочла ошибкой решение Берлина поставить Киеву БМП Marder
© AP Photo / Mindaugas KulbisРазгрузка БМП Marder
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Разгрузка БМП Marder. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Решение правительства Германии поставить Украине БМП Marder было ошибочным, считает половина (49%) немцев, такие результаты показало исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения INSA, данные которого опубликовала газета Bild.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Согласно проведенному в пятницу исследованию, в котором приняли участие 1001 человек, 49% респондентов считают ошибочным решение властей ФРГ поставить Marder. При этом 40% немцев поддерживают его.
Кроме того, согласно полученным данным, 38% немцев считают, что Германия также должна поставить Украине боевые танки, 50% респондентов выступили против.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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