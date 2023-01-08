https://ria.ru/20230108/makeevka-1843503195.html

В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими

В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими - РИА Новости, 08.01.2023

В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими

В городах и районах Самарской области прошло прощание с погибшими в Макеевке военнослужащими, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:39

2023-01-08T16:39

2023-01-08T19:03

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

самарская область

тольятти

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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САМАРА, 8 янв — РИА Новости. В городах и районах Самарской области прошло прощание с погибшими в Макеевке военнослужащими, сообщили местные власти. "В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным. Наши земляки погибли в ночь на 1 января в результате вражеского обстрела боевиками ВСУ в Макеевке", — рассказали в администрации города. Проводить в последний путь погибших, которые до мобилизации работали на АвтоВАЗе, пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе, боевые товарищи. "В этот прискорбный день мы прощаемся с нашими земляками, которые, оставаясь верными воинскому долгу, ушли защищать интересы Отечества, наше будущее и будущее наших детей. <...> Алексей и Сергей отдали жизнь за нас с вами. Память о наших товарищах, сыновьях, отцах всегда будет с нами. Мы будем поддерживать семьи и близких наших воинов. Только наша с вами любовь, забота и память помогут пережить родным эти тяжелейшие дни. Вечная память нашим защитникам", — приводит мэрия слова главы Тольятти Николая Ренца. В Новокуйбышевске простились с Владиславом Иноземцевым и Георгием Ложкиным. "Это невосполнимая потеря для всех нас. В сложный период для страны они поступили как настоящие патриоты и настоящие мужчины. Они встали на защиту интересов своей Родины, своего народа, своих родных и близких", — сказал глава города Сергей Марков. Кроме того, траурные церемонии прошли в Красноярском, Безенчукском, Приволжском и Кошкинском районах.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.Сегодня Минобороны заявило, что командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия — массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске уничтожил более 600 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html

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Траурный митинг в Самарской области в память о погибших в Макеевке Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке 2023-01-08T16:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, самарская область, тольятти, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины