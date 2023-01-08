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В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/makeevka-1843503195.html
В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими
В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими - РИА Новости, 08.01.2023
В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими
В городах и районах Самарской области прошло прощание с погибшими в Макеевке военнослужащими, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:39
2023-01-08T19:03
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
самарская область
тольятти
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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САМАРА, 8 янв — РИА Новости. В городах и районах Самарской области прошло прощание с погибшими в Макеевке военнослужащими, сообщили местные власти. "В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным. Наши земляки погибли в ночь на 1 января в результате вражеского обстрела боевиками ВСУ в Макеевке", — рассказали в администрации города. Проводить в последний путь погибших, которые до мобилизации работали на АвтоВАЗе, пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе, боевые товарищи. "В этот прискорбный день мы прощаемся с нашими земляками, которые, оставаясь верными воинскому долгу, ушли защищать интересы Отечества, наше будущее и будущее наших детей. &lt;...&gt; Алексей и Сергей отдали жизнь за нас с вами. Память о наших товарищах, сыновьях, отцах всегда будет с нами. Мы будем поддерживать семьи и близких наших воинов. Только наша с вами любовь, забота и память помогут пережить родным эти тяжелейшие дни. Вечная память нашим защитникам", — приводит мэрия слова главы Тольятти Николая Ренца. В Новокуйбышевске простились с Владиславом Иноземцевым и Георгием Ложкиным. "Это невосполнимая потеря для всех нас. В сложный период для страны они поступили как настоящие патриоты и настоящие мужчины. Они встали на защиту интересов своей Родины, своего народа, своих родных и близких", — сказал глава города Сергей Марков. Кроме того, траурные церемонии прошли в Красноярском, Безенчукском, Приволжском и Кошкинском районах.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.Сегодня Минобороны заявило, что командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия — массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске уничтожил более 600 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html
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макеевка
самарская область
тольятти
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Траурный митинг в Самарской области в память о погибших в Макеевке
Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке
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происшествия, макеевка, самарская область, тольятти, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Самарская область, Тольятти, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:39 08.01.2023 (обновлено: 19:03 08.01.2023)
 
В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими

Жители Самарской области простились с военными, погибшими в Макеевке при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 янв — РИА Новости. В городах и районах Самарской области прошло прощание с погибшими в Макеевке военнослужащими, сообщили местные власти.
"В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным. Наши земляки погибли в ночь на 1 января в результате вражеского обстрела боевиками ВСУ в Макеевке", — рассказали в администрации города.
Конашенков об ответной атаке за удар по пункту временной дислокации в Макеевке - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 15:29Специальная военная операция на Украине
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Проводить в последний путь погибших, которые до мобилизации работали на АвтоВАЗе, пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе, боевые товарищи.
"В этот прискорбный день мы прощаемся с нашими земляками, которые, оставаясь верными воинскому долгу, ушли защищать интересы Отечества, наше будущее и будущее наших детей. <...> Алексей и Сергей отдали жизнь за нас с вами. Память о наших товарищах, сыновьях, отцах всегда будет с нами. Мы будем поддерживать семьи и близких наших воинов. Только наша с вами любовь, забота и память помогут пережить родным эти тяжелейшие дни. Вечная память нашим защитникам", — приводит мэрия слова главы Тольятти Николая Ренца.
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в городе Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 02:05Специальная военная операция на Украине
Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности
В Новокуйбышевске простились с Владиславом Иноземцевым и Георгием Ложкиным.
"Это невосполнимая потеря для всех нас. В сложный период для страны они поступили как настоящие патриоты и настоящие мужчины. Они встали на защиту интересов своей Родины, своего народа, своих родных и близких", — сказал глава города Сергей Марков.
Кроме того, траурные церемонии прошли в Красноярском, Безенчукском, Приволжском и Кошкинском районах.
В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.
Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
Сегодня Минобороны заявило, что командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия — массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске уничтожил более 600 украинских военнослужащих.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаСамарская областьТольяттиВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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