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Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья - РИА Новости, 08.01.2023
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Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья
Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья - РИА Новости, 08.01.2023
Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:39
2023-01-08T16:39
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше. "Когда-то старец отец Николай (отец Николай Гурьянов – ред.) на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо", - рассказал главе государства духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "СБ. Беларусь сегодня". "То есть, умирать мне пока нельзя?", - улыбаясь, спросил Лукашенко. "Никак!" - воскликнули отец Андрей и присутствовавший на беседе митрополит Минский и Заславский Вениамин. "А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры – ред.). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!", - резюмировал президент Белоруссии. В субботу Лукашенко посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
16:39 08.01.2023
 
Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья

Президент Белоруссии Лукашенко развенчал фейки о своих болезнях и пообещал жить дальше

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше.
"Когда-то старец отец Николай (отец Николай Гурьянов – ред.) на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо", - рассказал главе государства духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "СБ. Беларусь сегодня".
"То есть, умирать мне пока нельзя?", - улыбаясь, спросил Лукашенко.
"Никак!" - воскликнули отец Андрей и присутствовавший на беседе митрополит Минский и Заславский Вениамин.
"А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры – ред.). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!", - резюмировал президент Белоруссии.
В субботу Лукашенко посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 12:46
Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку
 
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