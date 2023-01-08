https://ria.ru/20230108/lukashenko-1843503364.html

Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья

Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья - РИА Новости, 08.01.2023

Лукашенко развенчал фейки о состоянии здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:39

2023-01-08T16:39

2023-01-08T16:39

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше. "Когда-то старец отец Николай (отец Николай Гурьянов – ред.) на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо", - рассказал главе государства духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "СБ. Беларусь сегодня". "То есть, умирать мне пока нельзя?", - улыбаясь, спросил Лукашенко. "Никак!" - воскликнули отец Андрей и присутствовавший на беседе митрополит Минский и Заславский Вениамин. "А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры – ред.). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!", - резюмировал президент Белоруссии. В субботу Лукашенко посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу.

https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, александр лукашенко, в мире