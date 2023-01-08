https://ria.ru/20230108/leopard-1843482794.html
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard - РИА Новости, 08.01.2023
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard
Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии "Зелёные") и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) считают, что Германия не должна останавливаться на... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:39
2023-01-08T13:39
2023-01-08T13:39
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии "Зелёные") и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) считают, что Германия не должна останавливаться на отправке Украине БМП Marder, они призвали также поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО, сообщила немецкая газета Hamburger Abendblatt. Остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder "было бы неправильно", приводит издание слова Гёринг-Эккардт. "Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard", - отметила вице-президент бундестага. Кубики разделяет эту позицию. По его словам, "целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard". При этом он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230108/marder-1843479768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, нато, олаф шольц, бундестаг германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard
Вице-президенты бундестага Геринг-Эккардт и Кубики призвали отправить Киеву танки Leopard
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости.
Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии "Зелёные") и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) считают, что Германия не должна останавливаться на отправке Украине БМП Marder, они призвали также поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО, сообщила немецкая газета Hamburger Abendblatt
.
Остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder "было бы неправильно", приводит издание слова Гёринг-Эккардт.
"Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard", - отметила вице-президент бундестага.
Кубики разделяет эту позицию. По его словам, "целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard". При этом он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
и президент США Джо Байден
в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Pat
riot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.