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В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/leopard-1843482794.html
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard - РИА Новости, 08.01.2023
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard
Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии "Зелёные") и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) считают, что Германия не должна останавливаться на... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:39
2023-01-08T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
нато
олаф шольц
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии "Зелёные") и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) считают, что Германия не должна останавливаться на отправке Украине БМП Marder, они призвали также поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО, сообщила немецкая газета Hamburger Abendblatt. Остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder "было бы неправильно", приводит издание слова Гёринг-Эккардт. "Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard", - отметила вице-президент бундестага. Кубики разделяет эту позицию. По его словам, "целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard". При этом он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230108/marder-1843479768.html
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в мире, украина, германия, россия, нато, олаф шольц, бундестаг германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
13:39 08.01.2023
 
В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard

Вице-президенты бундестага Геринг-Эккардт и Кубики призвали отправить Киеву танки Leopard

CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo by Spc. Javon Spence / Танк Leopard
Танк Leopard - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo by Spc. Javon Spence /
Танк Leopard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии "Зелёные") и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) считают, что Германия не должна останавливаться на отправке Украине БМП Marder, они призвали также поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО, сообщила немецкая газета Hamburger Abendblatt.
Остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder "было бы неправильно", приводит издание слова Гёринг-Эккардт.
Разгрузка БМП Marder - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
13:18Специальная военная операция на Украине
Опрос показал отношение немцев к решению Берлина поставить Киеву БМП Marder
"Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard", - отметила вице-президент бундестага.
Кубики разделяет эту позицию. По его словам, "целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard". При этом он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкий солдат управляет боевой машиной пехоты Marder на военном полигоне в Мюнстере, Германия - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Немцев готовят к боям под Берлином
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияНАТООлаф ШольцБундестаг Германии
 
 
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