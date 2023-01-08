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В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/kramatorsk-1843437257.html
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти - РИА Новости, 08.01.2023
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти
В Краматорске пострадал промышленный объект, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T02:47
2023-01-08T03:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецкая областная военно-гражданская администрация
киев
краматорск
павел кириленко
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Краматорске пострадал промышленный объект, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Tekegram-канале.Ранее агентство УНИАН сообщило, что в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики прозвучала серия взрывов. После полуночи там объявили воздушную тревогу.Константиновка находится под контролем Киева, с этого направления украинские войска регулярно обстреливают Горловку, Макеевку, Донецк и другие населенные пункты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донецкая областная военно-гражданская администрация, киев, краматорск, павел кириленко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкая областная военно-гражданская администрация, Киев, Краматорск, Павел Кириленко
02:47 08.01.2023 (обновлено: 03:01 08.01.2023)
 
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти

Глава Донецкой ВГА Кириленко: в Краматорске поврежден промышленный объект

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРазрушенная крыша промышленного объекта
Разрушенная крыша промышленного объекта - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенная крыша промышленного объекта. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Краматорске пострадал промышленный объект, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Tekegram-канале.
Константиновке удар пришелся на промышленную зону", — отметил он.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики прозвучала серия взрывов. После полуночи там объявили воздушную тревогу.
Константиновка находится под контролем Киева, с этого направления украинские войска регулярно обстреливают Горловку, Макеевку, Донецк и другие населенные пункты.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
01:30
Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областная военно-гражданская администрацияКиевКраматорскПавел Кириленко
 
 
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