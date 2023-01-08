https://ria.ru/20230108/kramatorsk-1843437257.html
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти - РИА Новости, 08.01.2023
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти
В Краматорске пострадал промышленный объект, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T02:47
2023-01-08T02:47
2023-01-08T03:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецкая областная военно-гражданская администрация
киев
краматорск
павел кириленко
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Краматорске пострадал промышленный объект, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Tekegram-канале.Ранее агентство УНИАН сообщило, что в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики прозвучала серия взрывов. После полуночи там объявили воздушную тревогу.Константиновка находится под контролем Киева, с этого направления украинские войска регулярно обстреливают Горловку, Макеевку, Донецк и другие населенные пункты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html
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россия, донецкая народная республика, донецкая областная военно-гражданская администрация, киев, краматорск, павел кириленко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкая областная военно-гражданская администрация, Киев, Краматорск, Павел Кириленко
02:47 08.01.2023 (обновлено: 03:01 08.01.2023)
В Краматорске поврежден промышленный объект, заявили киевские власти
Глава Донецкой ВГА Кириленко: в Краматорске поврежден промышленный объект