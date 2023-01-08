https://ria.ru/20230108/kosovo-1843471196.html
НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово - РИА Новости, 08.01.2023
НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос властей Сербии на введение в регион полиции и армии, заявил в эфире TV Pink сербский президент... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:03
2023-01-08T12:03
2023-01-08T13:09
в мире
сербия
косово
нато
александр вучич
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БЕЛГРАД, 8 янв — РИА Новости. Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос властей Сербии на введение в регион полиции и армии, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.По словам президента, это был ожидаемый и предсказанный им ответ. Вучич отметил также, что по времени он совпал с православным Рождеством и инцидентом на юге края, где албанец ранил двух юных сербов.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в первых числах декабря, после того как бывшего полицейского — серба Деяна Пантича и нескольких его коллег задержали по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме.Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Из-за этого косовские сербы начали возводить баррикады и дежурили на трассах. Шестнадцатого декабря Белград передал командованию KFOR запрос на ввод в Косово и Метохию до тысячи сербских полицейских и военных.В конце месяца в Приштине заявили, что Пантича переведут под домашний арест. Вучич отменил повышенную степень боевой готовности Вооруженных сил Сербии и призвал убрать баррикады, что косовские сербы и сделали к 30 декабря.Тем не менее обстановка в крае остается напряженной. В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпц. Пострадали 21-летний юноша и его младший родственник, которому 11 лет, нападавшего задержала полиция. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.На сегодня косовские сербы назначили в Штрпце протестный митинг и мирное шествие.
https://ria.ru/20230106/kosovo-1843299262.html
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
https://ria.ru/20230102/kosovo-1842798439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, нато, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Александр Вучич
12:03 08.01.2023 (обновлено: 13:09 08.01.2023)
НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Президент Сербии Вучич: НАТО отклонила запрос на введение полиции и армии в Косово
БЕЛГРАД, 8 янв — РИА Новости.
Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос властей Сербии на введение в регион полиции и армии, заявил в эфире TV Pink
сербский президент Александр Вучич.
"Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН
", — сказал он.
По словам президента, это был ожидаемый и предсказанный им ответ. Вучич отметил также, что по времени он совпал с православным Рождеством и инцидентом на юге края, где албанец ранил двух юных сербов.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в первых числах декабря, после того как бывшего полицейского — серба Деяна Пантича и нескольких его коллег задержали по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме.
Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.
Из-за этого косовские сербы начали возводить баррикады и дежурили на трассах. Шестнадцатого декабря Белград передал командованию KFOR запрос на ввод в Косово и Метохию до тысячи сербских полицейских и военных.
В конце месяца в Приштине заявили, что Пантича переведут под домашний арест. Вучич отменил повышенную степень боевой готовности Вооруженных сил Сербии и призвал убрать баррикады, что косовские сербы и сделали к 30 декабря.
Тем не менее обстановка в крае остается напряженной. В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпц. Пострадали 21-летний юноша и его младший родственник, которому 11 лет, нападавшего задержала полиция. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.
На сегодня косовские сербы назначили в Штрпце протестный митинг и мирное шествие.