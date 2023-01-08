https://ria.ru/20230108/kosovo-1843471196.html

НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово

НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово - РИА Новости, 08.01.2023

НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово

Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос властей Сербии на введение в регион полиции и армии, заявил в эфире TV Pink сербский президент... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:03

2023-01-08T12:03

2023-01-08T13:09

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сербия

косово

нато

александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 янв — РИА Новости. Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос властей Сербии на введение в регион полиции и армии, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.По словам президента, это был ожидаемый и предсказанный им ответ. Вучич отметил также, что по времени он совпал с православным Рождеством и инцидентом на юге края, где албанец ранил двух юных сербов.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в первых числах декабря, после того как бывшего полицейского — серба Деяна Пантича и нескольких его коллег задержали по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме.Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Из-за этого косовские сербы начали возводить баррикады и дежурили на трассах. Шестнадцатого декабря Белград передал командованию KFOR запрос на ввод в Косово и Метохию до тысячи сербских полицейских и военных.В конце месяца в Приштине заявили, что Пантича переведут под домашний арест. Вучич отменил повышенную степень боевой готовности Вооруженных сил Сербии и призвал убрать баррикады, что косовские сербы и сделали к 30 декабря.Тем не менее обстановка в крае остается напряженной. В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпц. Пострадали 21-летний юноша и его младший родственник, которому 11 лет, нападавшего задержала полиция. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.На сегодня косовские сербы назначили в Штрпце протестный митинг и мирное шествие.

https://ria.ru/20230106/kosovo-1843299262.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

https://ria.ru/20230102/kosovo-1842798439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, нато, александр вучич