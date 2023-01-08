https://ria.ru/20230108/koroanvirus-1843472238.html

В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023

В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:08

2023-01-08T12:08

2023-01-08T12:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_008744f65a2e322ce25c86e0395b3a27.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 8 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 476 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%... Выздоровели за сутки 3694 человека, или на 17,2% меньше в сравнении с 7 января 2023 года", - говорится в сообщении. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах, рост - в 19 регионах. Ситуация не изменилась в 17 субъектах страны."Выявлено 3 127 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия