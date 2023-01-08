https://ria.ru/20230108/koroanvirus-1843472238.html
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:08
2023-01-08T12:08
2023-01-08T12:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_008744f65a2e322ce25c86e0395b3a27.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 8 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 476 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%... Выздоровели за сутки 3694 человека, или на 17,2% меньше в сравнении с 7 января 2023 года", - говорится в сообщении. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах, рост - в 19 регионах. Ситуация не изменилась в 17 субъектах страны."Выявлено 3 127 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_01d1b7b04a9cd1c3d62846bbe8078611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
12:08 08.01.2023 (обновлено: 12:09 08.01.2023)
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 3127 новых случаев COVID-19, умерли 45 человек