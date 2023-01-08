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В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230108/koroanvirus-1843472238.html
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:08
2023-01-08T12:09
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 8 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 476 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%... Выздоровели за сутки 3694 человека, или на 17,2% меньше в сравнении с 7 января 2023 года", - говорится в сообщении. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах, рост - в 19 регионах. Ситуация не изменилась в 17 субъектах страны."Выявлено 3 127 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
12:08 08.01.2023 (обновлено: 12:09 08.01.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 476 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 3127 новых случаев COVID-19, умерли 45 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 476 пациентов с COVID-19, на 31,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3694 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 476 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%... Выздоровели за сутки 3694 человека, или на 17,2% меньше в сравнении с 7 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Снижение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах, рост - в 19 регионах. Ситуация не изменилась в 17 субъектах страны.
"Выявлено 3 127 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
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