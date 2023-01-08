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Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана - РИА Новости, 08.01.2023
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Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана
Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана - РИА Новости, 08.01.2023
Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана
Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан, два человека задержаны, сообщает Армия обороны Израиля. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T18:27
2023-01-08T18:27
в мире
израиль
иордан
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан, два человека задержаны, сообщает Армия обороны Израиля. "В четверг солдаты Армии обороны Израиля заметили двоих подозреваемых у кибуца Ашдот-Яаков. Силы Армии обороны Израиля, полиции Израиля и пограничной полиции Израиля были направлены на место и задержали подозреваемых, у которых было 10 пистолетов", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале армии. Как отмечается, задержанные и изъятое оружие были доставлены в полицию.
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в мире, израиль, иордан
В мире, Израиль, Иордан
18:27 08.01.2023
 
Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана

Армия обороны Израиля предотвратила попытку контрабанды оружия в долине Иордана

© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
Израильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан, два человека задержаны, сообщает Армия обороны Израиля.
"В четверг солдаты Армии обороны Израиля заметили двоих подозреваемых у кибуца Ашдот-Яаков. Силы Армии обороны Израиля, полиции Израиля и пограничной полиции Израиля были направлены на место и задержали подозреваемых, у которых было 10 пистолетов", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале армии.
Как отмечается, задержанные и изъятое оружие были доставлены в полицию.
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