https://ria.ru/20230108/kontrabanda-1843511305.html

Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана

Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана - РИА Новости, 08.01.2023

Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана

Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан, два человека задержаны, сообщает Армия обороны Израиля. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:27

2023-01-08T18:27

2023-01-08T18:27

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан, два человека задержаны, сообщает Армия обороны Израиля. "В четверг солдаты Армии обороны Израиля заметили двоих подозреваемых у кибуца Ашдот-Яаков. Силы Армии обороны Израиля, полиции Израиля и пограничной полиции Израиля были направлены на место и задержали подозреваемых, у которых было 10 пистолетов", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале армии. Как отмечается, задержанные и изъятое оружие были доставлены в полицию.

https://ria.ru/20230106/izrail-1843298673.html

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в мире, израиль, иордан