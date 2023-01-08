https://ria.ru/20230108/knr-1843444054.html

В Китае за месяц умерли двадцать ведущих ученых-инженеров, пишут СМИ

В Китае за месяц умерли двадцать ведущих ученых-инженеров, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2023

В Китае за месяц умерли двадцать ведущих ученых-инженеров, пишут СМИ

После отмены антиковидных ограничений в Китае стали умирать с беспрецедентной скоростью ведущие инженеры и ученые, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T07:57

2023-01-08T07:57

2023-01-08T12:19

распространение коронавируса

в мире

китай

пекин

пекинский университет

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. После отмены антиковидных ограничений в Китае стали умирать с беспрецедентной скоростью ведущие инженеры и ученые, пишет газета South China Morning Post. С начала декабря власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, с 8 января отменяется обязательное тестирование и изоляция для прибывающих в страну. При этом наблюдается небывалый рост заболеваемости COVID-19. И хотя в больницы забирают лишь пациентов в тяжелом состоянии, этого хватило, чтобы перегрузить систему здравоохранения. По оценке бывшего главного научного сотрудника Китайского центра по контролю за заболеваниями Цзэн Гуана, в Пекине заразились коронавирусом более 80 процентов населения. Именно в столице проживают большинство ученых и инженеров преклонного возраста. Одно из ведущих академических учреждений в этой области — Инженерная академия. В ней насчитывается свыше 900 членов, которые участвовали в разработке концепции, проектировании и строительстве почти всех китайских мегапроектов, включая крупнейшую в мире плотинную гидроэлектростанцию "Три ущелья", сеть высокоскоростных железных дорог и космическую станцию "Тяньгун". По информации академии, с 15 декабря по 4 января умерли 20 ее членов. Для сравнения: с 2017 по 2020 год в среднем ежегодно умирали по 16 членов академии, а в 2021-м зафиксировали 13 смертей. Самым молодым из скончавшихся был 77-летний физик Ти Тяньчу, специализировавшийся на атомных часах, самым старшим — 102-летний Чжан Цзиньчжэ, который в 1950 году основал первое в Китае отделение детской хирургии в больнице Пекинского университета. Кроме того, умерли главный инженер программы быстрого ядерного реактора Сюй Ми, разработчик первого в Китае оптического волокна Чжао Цзысэнь, инженер-основатель редкоземельной промышленности Чжан Гочэн, лауреат высшей национальной премии в области науки и техники за вклад в лазерное оружие Чжао Иньцзюнь. Ни в одном из этих случаев причину смерти академия не называет.Врач из крупной пекинской больницы, пожелавший сохранить анонимность, сказал газете, что академики обычно получали привилегированное лечение наравне с заместителями министров. Но, по его словам, в последнее время в больничных палатах совсем нет свободных мест и пациентам еще повезет, если их разместят в лобби. Кроме того, пандемия привела к истощению ресурсов в системе общественного здравоохранения и, соответственно, к задержке в лечении других заболеваний, добавил медик. Ученый, который тоже попросил не называть его имени, считает, что пока слишком рано оценивать общее влияние пандемии на научно-технический сектор Китая. "Сейчас наша граница вновь открывается. Мы можем встретиться с коллегами со всего мира, чтобы снова генерировать новые идеи и тесно сотрудничать по интересным проектам", — сказал он.Несмотря на смягчение антиковидных ограничений, противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых жестких в мире. Тем не менее заболеваемость COVID-19 резко выросла — в последних числах декабря в стране фиксировали до 37 миллионов заражений за сутки, а всего за первые 20 дней месяца их число могло достичь 248 миллионов. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, однако в ВОЗ рост числа тяжелых случаев в Китае вызывает серьезную обеспокоенность.

https://ria.ru/20230103/vaktsina-1842942590.html

https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html

https://ria.ru/20221228/kovid-1841859410.html

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в мире, китай, пекин, пекинский университет, коронавирус covid-19