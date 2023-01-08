https://ria.ru/20230108/kiev-1843489064.html

В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию

В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию - РИА Новости, 08.01.2023

В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию для Киева для... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:40

2023-01-08T14:40

2023-01-08T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

жкх

владимир зеленский

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию для Киева для бесперебойного обеспечения города водой и теплом. "Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно любой блэкаут. Киев будет стоять. Надо сделать определенные вещи. Это займет время", - сказал Харченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, речь идет о резервной генерации водоканалов и тепловых станций. Со временем подобную схему планируют и в других крупных городах Украины. Харченко отметил, что на данный момент Киев - один из наиболее энергодефицитных регионов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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в мире, денис шмыгаль, жкх, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф