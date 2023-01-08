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В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию
В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию - РИА Новости, 08.01.2023
В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию
Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию для Киева для... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:40
2023-01-08T14:40
2023-01-08T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
жкх
владимир зеленский
украина
киев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию для Киева для бесперебойного обеспечения города водой и теплом. "Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно любой блэкаут. Киев будет стоять. Надо сделать определенные вещи. Это займет время", - сказал Харченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, речь идет о резервной генерации водоканалов и тепловых станций. Со временем подобную схему планируют и в других крупных городах Украины. Харченко отметил, что на данный момент Киев - один из наиболее энергодефицитных регионов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию
В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию для обеспечения водой и теплом