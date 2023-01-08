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Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования - РИА Новости, 08.01.2023
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Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования
Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования - РИА Новости, 08.01.2023
Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T11:35
2023-01-08T14:44
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". "Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы &lt;…&gt; Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, это "38-я параллель", — сказал Данилов в эфире телемарафона. По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москвы якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230108/ssha-1843456253.html
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россия
донецкая народная республика
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кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, владимир путин, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Корейский полуостров
11:35 08.01.2023 (обновлено: 14:44 08.01.2023)
 
Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования

Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия предлагает корейский сценарий завершения СВО

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Cовета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Cовета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Cовета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию".
"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы <…> Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, это "38-я параллель", — сказал Данилов в эфире телемарафона.
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По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москвы якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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