https://ria.ru/20230108/kiev-1843467757.html

Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования

Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования - РИА Новости, 08.01.2023

Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T11:35

2023-01-08T11:35

2023-01-08T14:44

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

владимир путин

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". "Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы <…> Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, это "38-я параллель", — сказал Данилов в эфире телемарафона. По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москвы якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230108/ssha-1843456253.html

https://ria.ru/20220707/ssha-1800953512.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, владимир путин, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров