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Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти - РИА Новости, 08.01.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T04:25
2023-01-08T04:25
2023-01-08T10:11
происшествия
хасавюрт
россия
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев. Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Три человека пострадали, их состояние легкой степени тяжести. "Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
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Новости
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РИА Новости
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Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы.
2023-01-08T04:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, хасавюрт, россия, видео
Происшествия, Хасавюрт, Россия
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев.
2023-01-08T04:25
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04:25 08.01.2023 (обновлено: 10:11 08.01.2023)
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
Мэрия Хасавюрта сообщила о пяти пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте