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Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти - РИА Новости, 08.01.2023

Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти

Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T04:25

2023-01-08T04:25

2023-01-08T10:11

происшествия

хасавюрт

россия

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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев. Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Три человека пострадали, их состояние легкой степени тяжести. "Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

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2023

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Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы. 2023-01-08T04:25 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, хасавюрт, россия, видео