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Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти - РИА Новости, 08.01.2023
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Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти - РИА Новости, 08.01.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла... РИА Новости, 08.01.2023
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происшествия
хасавюрт
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МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев. Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Три человека пострадали, их состояние легкой степени тяжести. "Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
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Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы.
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происшествия, хасавюрт, россия, видео
Происшествия, Хасавюрт, Россия
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти
МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев.
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04:25 08.01.2023 (обновлено: 10:11 08.01.2023)
 
Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте возросло до пяти

Мэрия Хасавюрта сообщила о пяти пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте

© Фото : ГУ МЧС России по Дагестану Спасатели ликвидируют последствия разрушения части многоквартирного дома в Хасавюрте, Дагестан
Спасатели ликвидируют последствия разрушения части многоквартирного дома в Хасавюрте, Дагестан - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Дагестану
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев.
Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Три человека пострадали, их состояние легкой степени тяжести.
"Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
 
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