https://ria.ru/20230108/kempery-1842467152.html

Заммэра Ефимов: дома на колесах начнут производить в Зеленограде

Заммэра Ефимов: дома на колесах начнут производить в Зеленограде - РИА Новости, 08.01.2023

Заммэра Ефимов: дома на колесах начнут производить в Зеленограде

Производство автономных внедорожных кемперов создадут в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:12

2023-01-08T09:12

2023-01-08T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

зеленоград

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Производство автономных внедорожных кемперов создадут в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город без торгов передаст инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью 1,1 гектара для строительства завода по производству кемперов. Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей. При этом будет создано около 50 новых рабочих мест", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Инвестором выступит компания "Сэндтреккер", которая в настоящее время выпускает ежегодно свыше 170 единиц домов нескольких модификаций. Как ожидается, с запуском нового завода производство увеличится до 240 единиц в год.Масштабные инвестиционные проекты – особая форма сотрудничества города и бизнеса, нацеленная на увеличение инвестиций в экономику Москвы и создание новых рабочих мест. Для реализации МаИП город дает инвесторам участки в аренду без проведения торгов. В рамках антикризисной поддержки бизнеса с марта 2022 года земли для развития производств предоставляются по ставке один рубль в год.

https://ria.ru/20221217/nalogi-1839355389.html

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зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, зеленоград, коммерческая недвижимость