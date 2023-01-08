https://ria.ru/20230108/izrail-1843436659.html

СМИ: тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста

СМИ: тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста - РИА Новости, 08.01.2023

СМИ: тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста

Тысячи противников нового правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве против... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T02:30

2023-01-08T02:30

2023-01-08T06:52

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Тысячи противников нового правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве против юридической реформы, обнародованную министром юстиции Яривом Левиным, сообщает газета Times of Israel.Согласно информации газеты, инициатива Левина ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, проведение реформы предоставит правительству контроль над отбором судей. Как отмечает газета, более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста. По данным издания, организаторы акции протеста объявили, что она проводится "против государственного переворота, совершенного преступным правительством". В Израиле в конце декабря 2022 года привели к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху.

https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html

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в мире, ярив левин, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, ликуд