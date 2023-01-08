02:30 08.01.2023 (обновлено: 06:52 08.01.2023)
СМИ: тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста
Times of Israel: тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста
Участники митинга в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Тысячи противников нового правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве против юридической реформы, обнародованную министром юстиции Яривом Левиным, сообщает газета Times of Israel.
Согласно информации газеты, инициатива Левина ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, проведение реформы предоставит правительству контроль над отбором судей.
"Тысячи людей вышли в субботу вечером на акцию протеста в Тель-Авиве против нового правительства, после того как министр юстиции Ярив Левин ранее на этой неделе обнародовал планы по реорганизации судебной системы Израиля", — говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста.
По данным издания, организаторы акции протеста объявили, что она проводится "против государственного переворота, совершенного преступным правительством".
В Израиле в конце декабря 2022 года привели к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху.
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