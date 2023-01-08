https://ria.ru/20230108/istrebiteli-1843493282.html

Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном - РИА Новости, 08.01.2023

Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:24

2023-01-08T15:24

2023-01-08T15:24

безопасность

тихий океан

россия

миг-31

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России. "Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провела плановые полёты над Тихим океаном", - сообщает ведомство. Отмечается, что лётчики отрабатывали навыки пилотирования в условиях низких температур в отсутствии видимых ориентиров. "Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера", - добавили в министерстве. В военном ведомстве напомнили, что в конце декабря 2021 года на Камчатку прибыли ещё 2 усовершенствованных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, "прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол". Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230107/aviatsiya-1842883418.html

https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html

тихий океан

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безопасность, тихий океан, россия, миг-31