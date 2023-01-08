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Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном - РИА Новости, 08.01.2023
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Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном
Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном - РИА Новости, 08.01.2023
Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном
Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:24
2023-01-08T15:24
безопасность
тихий океан
россия
миг-31
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России. "Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провела плановые полёты над Тихим океаном", - сообщает ведомство. Отмечается, что лётчики отрабатывали навыки пилотирования в условиях низких температур в отсутствии видимых ориентиров. "Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера", - добавили в министерстве. В военном ведомстве напомнили, что в конце декабря 2021 года на Камчатку прибыли ещё 2 усовершенствованных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, "прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол". Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230107/aviatsiya-1842883418.html
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безопасность, тихий океан, россия, миг-31
Безопасность, Тихий океан, Россия, МиГ-31
15:24 08.01.2023
 
Два МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

Минобороны России: два дежурных МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России.
"Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провела плановые полёты над Тихим океаном", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что лётчики отрабатывали навыки пилотирования в условиях низких температур в отсутствии видимых ориентиров.
"Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера", - добавили в министерстве.
В военном ведомстве напомнили, что в конце декабря 2021 года на Камчатку прибыли ещё 2 усовершенствованных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, "прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол".
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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