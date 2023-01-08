https://ria.ru/20230108/ieromonakh-1843434218.html

Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа

Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа - РИА Новости, 08.01.2023

Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа

Церковь всегда принимала народные традиции, если они не противоречили христианской морали, сказал РИА Новости накануне начала святок председатель отдела по... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T01:14

2023-01-08T01:14

2023-01-08T01:23

религия

рождество христово

русская православная церковь

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156327/05/1563270506_0:137:3069:1863_1920x0_80_0_0_b17e8812e81525eb865181e68d175cb2.jpg

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Церковь всегда принимала народные традиции, если они не противоречили христианской морали, сказал РИА Новости накануне начала святок председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По уставу Русской православной церкви, это "святые дни" – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам. С ними также связаны народные традиции: в частности, святочных гаданий. "Если взять, например, блины, хотя они больше относятся к масленице: ну что же в них плохого? Ешьте, только не объедайтесь. Или катание на коньках, санках, пение христианских славлений, песен – хороших, красивых, не похабных, – все, что несет людям добро, народное и христианское. Все, что несет людям зло – антинародное и антихристианское. Так и надо на это смотреть, и Церковь во все времена и века рецептировала, принимала в себя народные обычаи, которые не противоречили нравственным нормам Христа и христианскому образу жизни", – сказал агентству Маркиш. Он отметил, что святитель Феофан Затворник завершал книгу "Мысли на каждый день года" заметкой о Рождестве, больше половины посвятил тому, как замечательные христианские праздничные дни омрачаются "языческими, антихристианскими, безбожными" развлечениями. "На сегодняшний день мы тоже это видим. Но когда мы говорим о народных традициях, мы немного упрощаем: народ – это мы, народное – это то, что есть хорошего в нас, в нашем народе. То, что плохое – антинародное", – заключил Маркиш. По одной из версий, слово "святки" произошло от глагола "святить", так как на святки народ "святит", то есть прославляет Христа. По народным поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения - в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна.

https://ria.ru/20230107/gadaniya-1838926784.html

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843342179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рождество христово, русская православная церковь, россия, общество