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Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа - РИА Новости, 08.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230108/ieromonakh-1843434218.html
Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа
Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа - РИА Новости, 08.01.2023
Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа
Церковь всегда принимала народные традиции, если они не противоречили христианской морали, сказал РИА Новости накануне начала святок председатель отдела по... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T01:14
2023-01-08T01:23
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Церковь всегда принимала народные традиции, если они не противоречили христианской морали, сказал РИА Новости накануне начала святок председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По уставу Русской православной церкви, это "святые дни" – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам. С ними также связаны народные традиции: в частности, святочных гаданий. "Если взять, например, блины, хотя они больше относятся к масленице: ну что же в них плохого? Ешьте, только не объедайтесь. Или катание на коньках, санках, пение христианских славлений, песен – хороших, красивых, не похабных, – все, что несет людям добро, народное и христианское. Все, что несет людям зло – антинародное и антихристианское. Так и надо на это смотреть, и Церковь во все времена и века рецептировала, принимала в себя народные обычаи, которые не противоречили нравственным нормам Христа и христианскому образу жизни", – сказал агентству Маркиш. Он отметил, что святитель Феофан Затворник завершал книгу "Мысли на каждый день года" заметкой о Рождестве, больше половины посвятил тому, как замечательные христианские праздничные дни омрачаются "языческими, антихристианскими, безбожными" развлечениями. "На сегодняшний день мы тоже это видим. Но когда мы говорим о народных традициях, мы немного упрощаем: народ – это мы, народное – это то, что есть хорошего в нас, в нашем народе. То, что плохое – антинародное", – заключил Маркиш. По одной из версий, слово "святки" произошло от глагола "святить", так как на святки народ "святит", то есть прославляет Христа. По народным поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения - в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна.
https://ria.ru/20230107/gadaniya-1838926784.html
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рождество христово, русская православная церковь, россия, общество
Религия, Рождество Христово, Русская православная церковь, Россия, Общество
01:14 08.01.2023 (обновлено: 01:23 08.01.2023)
 
Иеромонах рассказал о связи между народными традициями и заветами Христа

Иеромонах Макарий: церковь всегда принимала традиции, не противоречащие заветам Христа

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкДевушки во время святочных гаданий
Девушки во время святочных гаданий - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Девушки во время святочных гаданий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Церковь всегда принимала народные традиции, если они не противоречили христианской морали, сказал РИА Новости накануне начала святок председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По уставу Русской православной церкви, это "святые дни" – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам. С ними также связаны народные традиции: в частности, святочных гаданий.
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"Если взять, например, блины, хотя они больше относятся к масленице: ну что же в них плохого? Ешьте, только не объедайтесь. Или катание на коньках, санках, пение христианских славлений, песен – хороших, красивых, не похабных, – все, что несет людям добро, народное и христианское. Все, что несет людям зло – антинародное и антихристианское. Так и надо на это смотреть, и Церковь во все времена и века рецептировала, принимала в себя народные обычаи, которые не противоречили нравственным нормам Христа и христианскому образу жизни", – сказал агентству Маркиш.
Он отметил, что святитель Феофан Затворник завершал книгу "Мысли на каждый день года" заметкой о Рождестве, больше половины посвятил тому, как замечательные христианские праздничные дни омрачаются "языческими, антихристианскими, безбожными" развлечениями. "На сегодняшний день мы тоже это видим. Но когда мы говорим о народных традициях, мы немного упрощаем: народ – это мы, народное – это то, что есть хорошего в нас, в нашем народе. То, что плохое – антинародное", – заключил Маркиш.
По одной из версий, слово "святки" произошло от глагола "святить", так как на святки народ "святит", то есть прославляет Христа.
По народным поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения - в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна.
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