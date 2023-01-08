https://ria.ru/20230108/gosduma-1843504232.html

В ГД ответят на высказывания артистов, выступающих против России

В ГД ответят на высказывания артистов, выступающих против России - РИА Новости, 08.01.2023

В ГД ответят на высказывания артистов, выступающих против России

Актер Артур Смольянинов "потерял связь со страной", его высказывания могут стать для законодателей поводом для размышления, заявила РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:50

2023-01-08T16:50

2023-01-08T18:25

россия

украина

донбасс

госдума рф

артур смольянинов

яна лантратова

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Актер Артур Смольянинов "потерял связь со страной", его высказывания могут стать для законодателей поводом для размышления, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова, отметив, что в ГД надо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России. Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа"* заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Артист добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". "Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны", - заявила Лантратова. По словам парламентария, подобные заявления и действия являются поводом для размышления законодателям. При этом она добавила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе - им было "не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги". "Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное", - резюмировала она.*Издание заблокировано в России

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, госдума рф, артур смольянинов, яна лантратова