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Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023
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Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР
Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:06
2023-01-08T12:13
происшествия
луганская народная республика
луганскгаз
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. "По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 миллиметров на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах", — сказали в ведомстве.Взрыв на газопроводе в городе Лутугино прогремел накануне вечером. Возгорание вскоре ликвидировали, специалисты приступили к ремонту. Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. Причины произошедшего устанавливают спецслужбы.
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
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происшествия, луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Вооруженные силы Украины
10:06 08.01.2023 (обновлено: 12:13 08.01.2023)
 
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

МЧС ЛНР назвало подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в Лутугино

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.
"По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 миллиметров на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах", — сказали в ведомстве.
Взрыв на газопроводе в городе Лутугино прогремел накануне вечером. Возгорание вскоре ликвидировали, специалисты приступили к ремонту.
Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. Причины произошедшего устанавливают спецслужбы.
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