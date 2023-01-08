https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843457041.html
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР
Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:06
2023-01-08T10:06
2023-01-08T12:13
происшествия
луганская народная республика
луганскгаз
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. "По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 миллиметров на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах", — сказали в ведомстве.Взрыв на газопроводе в городе Лутугино прогремел накануне вечером. Возгорание вскоре ликвидировали, специалисты приступили к ремонту. Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. Причины произошедшего устанавливают спецслужбы.
https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
2023-01-08T10:06
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Вооруженные силы Украины
10:06 08.01.2023 (обновлено: 12:13 08.01.2023)
Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР
МЧС ЛНР назвало подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в Лутугино