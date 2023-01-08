https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843457041.html

Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023

Стала известна предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:06

2023-01-08T10:06

2023-01-08T12:13

происшествия

луганская народная республика

луганскгаз

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. "По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 миллиметров на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах", — сказали в ведомстве.Взрыв на газопроводе в городе Лутугино прогремел накануне вечером. Возгорание вскоре ликвидировали, специалисты приступили к ремонту. Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. Причины произошедшего устанавливают спецслужбы.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР 2023-01-08T10:06 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины