https://ria.ru/20230107/gaz-1843417838.html
В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе
В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 07.01.2023
В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе
На магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР прогемел взрыв с последующим возгоранием, сообщила пресс-служба ГУП "Луганскгаз" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:12
2023-01-07T20:12
2023-01-07T23:07
луганская народная республика
группа газ
луганскгаз
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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. На магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР прогемел взрыв с последующим возгоранием, сообщила пресс-служба ГУП "Луганскгаз" в Telegram-канале."На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов, — говорится в публикации.Пожар ликвидировали. Сотрудники предприятия планируют обследовать поврежденный участок для выяснения причины взрыва.Другие детали инцидента пока не приводятся.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
2023-01-07T20:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, группа газ, луганскгаз
Луганская Народная Республика, Группа ГАЗ, Луганскгаз
20:12 07.01.2023 (обновлено: 23:07 07.01.2023)
В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе
"Луганскгаз": 13 тысяч человек остались без газа после взрыва на газопроводе в Лутугино