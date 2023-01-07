https://ria.ru/20230107/gaz-1843417838.html

В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе

В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 07.01.2023

В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе

На магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР прогемел взрыв с последующим возгоранием, сообщила пресс-служба ГУП "Луганскгаз" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:12

2023-01-07T20:12

2023-01-07T23:07

луганская народная республика

группа газ

луганскгаз

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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. На магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР прогемел взрыв с последующим возгоранием, сообщила пресс-служба ГУП "Луганскгаз" в Telegram-канале."На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов, — говорится в публикации.Пожар ликвидировали. Сотрудники предприятия планируют обследовать поврежденный участок для выяснения причины взрыва.Другие детали инцидента пока не приводятся.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР 2023-01-07T20:12 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, группа газ, луганскгаз