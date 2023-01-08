Рейтинг@Mail.ru
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/gaz-1843501436.html
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение - РИА Новости, 08.01.2023
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение
Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, вновь получили доступ к газоснабжению, говорится в сообщении правительства... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:20
2023-01-08T16:20
луганская народная республика
луганскгаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843460767_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41250b1b34e4145873768980aede58ae.jpg
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, вновь получили доступ к газоснабжению, говорится в сообщении правительства Луганской народной республики. "Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению", - говорится в сообщении властей ЛНР в Telegram-канале. В субботу вечером "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание в тот же день было ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В МГБ ЛНР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Диверсия". По данным Центра общественных связей МВД ЛНР, мощность взрывного устройства составила, согласно предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.
https://ria.ru/20230107/gaz-1843421543.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843460767_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_661fcc052a43011787f103ed7f2f0f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Луганскгаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:20 08.01.2023
 
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение

Абонентам, оставшимся без газа из-за диверсии в Лутугино, дали доступ к газоснабжению

© Фото : МЧС ЛНРПожар в Лутугинском районе ЛНР
Пожар в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : МЧС ЛНР
Пожар в Лутугинском районе ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, вновь получили доступ к газоснабжению, говорится в сообщении правительства Луганской народной республики.
"Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению", - говорится в сообщении властей ЛНР в Telegram-канале.
В субботу вечером "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание в тот же день было ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В МГБ ЛНР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Диверсия". По данным Центра общественных связей МВД ЛНР, мощность взрывного устройства составила, согласно предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.
Возгорание в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 20:50
В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч
 
Луганская Народная РеспубликаЛуганскгазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала