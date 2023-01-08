https://ria.ru/20230108/gaz-1843501436.html
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение - РИА Новости, 08.01.2023
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение
Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, вновь получили доступ к газоснабжению, говорится в сообщении правительства... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:20
2023-01-08T16:20
2023-01-08T16:20
луганская народная республика
луганскгаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, вновь получили доступ к газоснабжению, говорится в сообщении правительства Луганской народной республики. "Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению", - говорится в сообщении властей ЛНР в Telegram-канале. В субботу вечером "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание в тот же день было ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв. В МГБ ЛНР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Диверсия". По данным Центра общественных связей МВД ЛНР, мощность взрывного устройства составила, согласно предварительным данным, порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.
https://ria.ru/20230107/gaz-1843421543.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Луганскгаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Лутугино в ЛНР восстановили газоснабжение
Абонентам, оставшимся без газа из-за диверсии в Лутугино, дали доступ к газоснабжению