01:30 08.01.2023 (обновлено: 10:21 08.01.2023)
Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине
Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО, написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.
По мнению автора, Вашингтон не смог правильно оценить объем ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Россия, а также уровень ее военной мощи.
"Первый фактор касается воздействия экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта. <...> Также санкции негативно воздействуют на экономику западных стран, особенно европейских", — заявил Нафаа.
В качестве второго фактора журналист охарактеризовал боеспособность армии и пришел к выводу, что "Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь".
"Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. <...> Речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между США и рядом европейских стран. <...> У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям", — резюмировал Нафаа.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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