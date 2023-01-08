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Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
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Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине
Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине - РИА Новости, 08.01.2023
Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине
РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T01:30
2023-01-08T10:21
россия
украина
сша
нато
в мире
европа
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО, написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.По мнению автора, Вашингтон не смог правильно оценить объем ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Россия, а также уровень ее военной мощи.В качестве второго фактора журналист охарактеризовал боеспособность армии и пришел к выводу, что "Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь"."Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. &lt;...&gt; Речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между США и рядом европейских стран. &lt;...&gt; У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям", — резюмировал Нафаа.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230107/nato-1843421872.html
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россия
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россия, украина, сша, нато, в мире, европа
Россия, Украина, США, НАТО, В мире, Европа
01:30 08.01.2023 (обновлено: 10:21 08.01.2023)
 
Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине

Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО, написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.
По мнению автора, Вашингтон не смог правильно оценить объем ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Россия, а также уровень ее военной мощи.

"Первый фактор касается воздействия экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта. <...> Также санкции негативно воздействуют на экономику западных стран, особенно европейских", — заявил Нафаа.

В качестве второго фактора журналист охарактеризовал боеспособность армии и пришел к выводу, что "Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь".
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"Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. <...> Речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между США и рядом европейских стран. <...> У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям", — резюмировал Нафаа.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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