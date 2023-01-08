https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине

Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине - РИА Новости, 08.01.2023

Названы три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО на Украине

РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T01:30

2023-01-08T01:30

2023-01-08T10:21

россия

украина

сша

нато

в мире

европа

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО, написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.По мнению автора, Вашингтон не смог правильно оценить объем ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Россия, а также уровень ее военной мощи.В качестве второго фактора журналист охарактеризовал боеспособность армии и пришел к выводу, что "Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь"."Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон. <...> Речь идет об экономических трудностях в зимний период и конфликте интересов между США и рядом европейских стран. <...> У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям", — резюмировал Нафаа.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230107/nato-1843421872.html

https://ria.ru/20230107/otnoshenie-1843331659.html

россия

украина

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, нато, в мире, европа