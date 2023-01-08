https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html

Против США и себя самих. Что ждет Европу в новом году

Против США и себя самих. Что ждет Европу в новом году - РИА Новости, 08.01.2023

Против США и себя самих. Что ждет Европу в новом году

На Евросоюз продолжают давить — изнутри и извне. Минувший год особенно ярко высветил противоречия между странами континента. К этому добавилась и агрессивная... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:00

2023-01-08T08:00

2023-01-08T09:30

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

олаф шольц

брюссель

москва

варшава

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750039654_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_6d49760e5541616ef0ee8e9885d8d407.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Евросоюз продолжают давить — изнутри и извне. Минувший год особенно ярко высветил противоречия между странами континента. К этому добавилась и агрессивная политика США. О проблемах ЕС — в материале РИА Новости.Санкции как фактор единстваНа недавнем саммите глав государств и правительств ЕС согласовали очередной — девятый — пакет антироссийских санкций, персональных и секторальных.А первый утвердили еще 25 февраля. В черные списки попали президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров.Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал это "самыми жесткими ограничительными мерами".Брюссель тогда действовал параллельно с Вашингтоном. Такая сплоченность сохранялась долгие месяцы. Но для последующих пакетов оставалось все меньше опций. Одновременно в ЕС усиливались противоречия: одни хотели больше жесткости, другие — сдержанности. В роли медиатора пришлось выступать президенту Франции Эммануэлю Макрону.Смена лидерстваПосле ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германия утратила традиционную роль "локомотива" ЕС. Новый глава правительства Олаф Шольц не обладает опытом и авторитетом экс-канцлерин, а его рейтинги доверия у населения бьют антирекорды.В этих условиях о себе в качестве европейского лидера заявила Франция.Макрон весной победил на вторых для себя президентских выборах, а до этого с началом российской СВО стал и героем интернет-мемов. "Макрон дозвонился" — эта шутка разлетелась по всему миру. Суть ее проста: французский президент признался, что с декабря 2020-го провел не менее 100 часов телефонных бесед с Владимиром Путиным. Немногим меньше Макрон разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским.Усилия Парижа не принесли результатов, но как минимум закрепили за Францией лидирующую дипломатическую роль, которая предполагает и усмирение "проблемных" членов Евросоюза. А те по-разному реагируют на антироссийские санкции: от стремления ужесточить их до призывов к компромиссу с Москвой."Трудные дети" ЕСНесмотря на декларируемую общность взглядов, часть европейских стран противодействует курсу Брюсселя.Главную роль играет Польша. Варшава одной из первых отказалась от поставок российских энергоносителей. И регулярно призывает к самым строгим ограничениям для Москвы.Польские эксперты занимают ведущие позиции в западных аналитических центрах, США и ЕС вынуждены считаться с ними.При этом у поляков есть конкретные собственные цели. Главная из них — разморозка активов, которых Брюссель лишил Варшаву из-за непопулярных внутренних реформ. Пока ЕС не идет навстречу Польше, что лишь усиливает раскол внутри союза.Второй европейский enfant terrible (фр. "трудный ребенок", термин часто упоминают в европейской прессе при обсуждении ЕС) — Венгрия. В отличие от Варшавы, Будапешт сдержан относительно Москвы, зато критично настроен к Киеву.Венгры запретили поставки оружия Украине через свою территорию, выступают против ряда антироссийских санкций, в первую очередь энергетических. В декабре МИД страны назвал идею введения потолка цен на нефть и газ из России "вредной и опасной".Антипатия Будапешта к Киеву связана в основном с Закарпатьем, где украинский режим притесняет венгерскую общину, а с Москвой ситуация еще проще. Венгрия не в состоянии обеспечить себя энергоресурсами без российского участия. ЕС же не спешит помогать наиболее уязвимым членам.Устройство Евросоюза не допускает принудительного исключения одного из участников объединения. Поэтому и Польша, и Венгрия вправе продвигать свои позиции. Канцлер ФРГ Шольц допустил, что ЕС требуются коренные изменения — вплоть до отказа от права вето, по которому одна страна может блокировать решения всего союза. Но для таких реформ вновь понадобится согласие всех участников. Ни Варшава, ни Будапешт, согласно опросам, к выходу из ЕС не готовы. Значит, Брюсселю придется прикладывать больше усилий для примирения партнеров. Но не только внутри ЕС необходимо искать компромиссы.Заокеанская дискриминацияСерьезным ударом по кооперации США и Европы стал энергетический кризис. Америка, относительно независимая в вопросах энергообеспечения, фактически вынудила союзников примкнуть к антироссийским санкциям. Западная пресса признает: Брюссель начал уставать от геополитических авантюр Вашингтона.Еще более сильным потрясением стал принятый президентом США Джо Байденом "Закон о снижении инфляции". Акт подразумевает протекционистские меры для американских производителей электромобилей и аккумуляторов, в первую очередь в виде субсидий. В Европе эти шаги назвали дискриминационными. Макрон, вступившись за весь Евросоюз, пытался добиться от Байдена уступок, угрожая расколом Запада. Однако это ему не удалось — и на уровне союза решили выработать ответные меры, которые обсуждали на саммите объединения в середине декабря. Впрочем, у европейцев гораздо меньше денег, чем у США, чтобы поддерживать субсидиями своих производителей и потребителей.Американский закон вступит в силу в январе. Когда его экономические последствия станут ощутимыми для ЕС, напряжение между союзниками, очевидно, только возрастет.Невнятные планыВ конце декабря председатель Европейского парламента Роберта Метсола, премьер-министр Чехии Петр Фиала (а с 1 июля 2022-го Чехия — председатель Совета ЕС) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали совместную декларацию о приоритетах на 2023-2024 годы. Предполагалось, что документ закрепит прогресс в работе союза, но итоговые формулировки оказались весьма размытыми.Как подчеркнула Роберта Метсола, сейчас европейское лидерство необходимо больше всего. Среди первостепенных задач — поддержка бизнеса, граждан и зеленой энергетики.Фиала, в свою очередь, заявил о готовности "отстаивать демократические принципы, способствовать дальнейшему развитию хорошо функционирующего единого рынка и отвечать ожиданиям граждан".Урсула фон дер Ляйен больше внимания сфокусировала на продолжении поддержки Украины.В общем заявлении не нашлось места самым острым вопросам вроде противостояния различных членов ЕС между собой и самого союза — Америке. Демонстрация всеобщего единения — стандартный прием для Брюсселя. Но сейчас проблема в том, что за 2022-й раскол среди западных держав, на который намекал в Вашингтоне Макрон, стал слишком очевиден. И даже изображать единство становится проблематично.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

https://ria.ru/20220922/politika-1818483304.html

https://ria.ru/20221215/veto-1838882793.html

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

брюссель

москва

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, олаф шольц, брюссель, москва, варшава, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии