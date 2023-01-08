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Любимова: Эрман обладал уникальным талантом - РИА Новости, 08.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230108/erman-1843533252.html
Любимова: Эрман обладал уникальным талантом
Любимова: Эрман обладал уникальным талантом - РИА Новости, 08.01.2023
Любимова: Эрман обладал уникальным талантом
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной директора театра "Современник" Леонида Эрмана, отметив его уникальный талант и... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:30
2023-01-08T21:30
культура
ольга любимова
россия
современник (театр)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной директора театра "Современник" Леонида Эрмана, отметив его уникальный талант и преданность театру. Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник". "Прискорбной новостью для мира театрального искусства стал уход из жизни Леонида Иосифовича Эрмана. Его незаурядные организаторские способности, уникальный талант и преданность театру позволили воплотить в жизнь немало ярких проектов" , — написала министр в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник". Любимова отметила, что Эрман удавалось объединять одаренных артистов, режиссёров, драматургов и художников. "Всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник", у истоков которого он стоял", — добавила она, напомнив, что Эрман также немало сделал и в МХТ им. Чехова. В заключение Любимова выразила соболезнования родным и близким Эрмана. "Перед болью потери бессильны любые слова", — заключила министр.
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ольга любимова, россия, современник (театр)
Культура, Ольга Любимова, Россия, Современник (театр)
21:30 08.01.2023
 
Любимова: Эрман обладал уникальным талантом

Министр культуры Любимова: директор "Современника" Эрман обладал уникальным талантом

© Фото : МХТ им. ЧеховаЛеонид Эрман
Леонид Эрман - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : МХТ им. Чехова
Леонид Эрман. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной директора театра "Современник" Леонида Эрмана, отметив его уникальный талант и преданность театру.
Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник".
"Прискорбной новостью для мира театрального искусства стал уход из жизни Леонида Иосифовича Эрмана. Его незаурядные организаторские способности, уникальный талант и преданность театру позволили воплотить в жизнь немало ярких проектов" , — написала министр в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник".
Любимова отметила, что Эрман удавалось объединять одаренных артистов, режиссёров, драматургов и художников. "Всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник", у истоков которого он стоял", — добавила она, напомнив, что Эрман также немало сделал и в МХТ им. Чехова.
В заключение Любимова выразила соболезнования родным и близким Эрмана.
"Перед болью потери бессильны любые слова", — заключила министр.
 
КультураОльга ЛюбимоваРоссияСовременник (театр)
 
 
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