https://ria.ru/20230108/erman-1843533252.html

Любимова: Эрман обладал уникальным талантом

Любимова: Эрман обладал уникальным талантом - РИА Новости, 08.01.2023

Любимова: Эрман обладал уникальным талантом

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной директора театра "Современник" Леонида Эрмана, отметив его уникальный талант и... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T21:30

2023-01-08T21:30

2023-01-08T21:30

культура

ольга любимова

россия

современник (театр)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной директора театра "Современник" Леонида Эрмана, отметив его уникальный талант и преданность театру. Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник". "Прискорбной новостью для мира театрального искусства стал уход из жизни Леонида Иосифовича Эрмана. Его незаурядные организаторские способности, уникальный талант и преданность театру позволили воплотить в жизнь немало ярких проектов" , — написала министр в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник". Любимова отметила, что Эрман удавалось объединять одаренных артистов, режиссёров, драматургов и художников. "Всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник", у истоков которого он стоял", — добавила она, напомнив, что Эрман также немало сделал и в МХТ им. Чехова. В заключение Любимова выразила соболезнования родным и близким Эрмана. "Перед болью потери бессильны любые слова", — заключила министр.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ольга любимова, россия, современник (театр)