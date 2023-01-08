https://ria.ru/20230108/erman-1843501889.html
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник" - РИА Новости, 08.01.2023
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:23
2023-01-08T16:23
2023-01-08T16:23
культура
театр
александр калягин
олег ефремов
современник (театр)
москва
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник".
https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, александр калягин, олег ефремов, современник (театр), москва
Культура, Театр, Александр Калягин, Олег Ефремов, Современник (театр), Москва
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник", умер на 96-м году жизни