https://ria.ru/20230108/erman-1843501889.html

Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"

Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник" - РИА Новости, 08.01.2023

Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"

Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:23

2023-01-08T16:23

2023-01-08T16:23

культура

театр

александр калягин

олег ефремов

современник (театр)

москва

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник".

https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театр, александр калягин, олег ефремов, современник (театр), москва