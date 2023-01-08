Рейтинг@Mail.ru
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник" - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230108/erman-1843501889.html
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник" - РИА Новости, 08.01.2023
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:23
2023-01-08T16:23
культура
театр
александр калягин
олег ефремов
современник (театр)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843501114_0:19:420:255_1920x0_80_0_0_037a3e58a9e51f8f87bdc49c2d9e40a4.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ. Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник".
https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843501114_0:0:388:291_1920x0_80_0_0_34452f6ae48dd2a0271f47aaf1bec48d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр, александр калягин, олег ефремов, современник (театр), москва
Культура, Театр, Александр Калягин, Олег Ефремов, Современник (театр), Москва
16:23 08.01.2023
 
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"

Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник", умер на 96-м году жизни

© Фото : МХТ им. ЧеховаЛеонид Эрман
Леонид Эрман - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : МХТ им. Чехова
Леонид Эрман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.
Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра "Современник".
Свеча - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 11:22
Выбор РИА Новости: главные утраты 2022 года
 
КультураТеатрАлександр КалягинОлег ЕфремовСовременник (театр)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала