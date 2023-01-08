https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html

Глава Минтруда исполнил мечту мальчика с "Елки желаний"

Глава Минтруда исполнил мечту мальчика с "Елки желаний" - РИА Новости, 08.01.2023

Глава Минтруда исполнил мечту мальчика с "Елки желаний"

Глава Минтруда России Антон Котяков исполнил мечту мальчика Саши из Обнинска побывать в парке развлечений "Остров Мечты" в Москве. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:58

2023-01-08T15:58

2023-01-08T15:58

новый год — 2023

общество

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обнинск

москва

елка желаний

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Минтруда России Антон Котяков исполнил мечту мальчика Саши из Обнинска побывать в парке развлечений "Остров Мечты" в Москве. Шарик с таким пожеланием в рамках акции "Елка желаний" достался министру труда и социальной защиты страны, и тот пообещал исполнить желание ребенка. В парке Сашу и его родителей встретила аниматор в костюме рождественского эльфа. Затем мальчик с папой прокатились на миниатюрном поезде до входа в парк развлечений, где его ждали различные аттракционы. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html

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общество, россия, обнинск, москва, елка желаний, новый год