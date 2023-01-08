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В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек - РИА Новости, 08.01.2023
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В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек
В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек - РИА Новости, 08.01.2023
В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек
При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали семь человек, в том числе четверо детей, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГИБДД по региону. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:24
2023-01-08T16:24
происшествия
белорецк
учалы
миасс
республика башкортостан
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УФА, 8 янв – РИА Новости. При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали семь человек, в том числе четверо детей, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГИБДД по региону. По данным ведомства, на 17-м километре автодороги Белорецк – Учалы — Миасс столкнулись Skoda Oktavia и Nissan Qashqai. "На данный момент в медицинские организации доставлены 7 человек, из которых 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Известно, что семья на Nissan Qashqai - родители и трое детей - возвращались домой в Белорецк. За рулем Skoda Oktavia был 31-летний житель города Межгорье, они вместе с ребенком направлялись в больницу Челябинска", - сообщает ГИБДД по Башкирии. По информации ГУМЧС РФ по региону, в аварии пострадали восемь человек. Башкирская прокуратура сообщила о начатой проверке.
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белорецк
учалы
миасс
республика башкортостан
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происшествия, белорецк, учалы, миасс, республика башкортостан
Происшествия, Белорецк, Учалы, Миасс, Республика Башкортостан
16:24 08.01.2023
 
В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек

Семь человек, в том числе четыре ребенка, попали в больницу после ДТП в Башкирии

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаНа месте ДТП в Башкирии
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
На месте ДТП в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 8 янв – РИА Новости. При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали семь человек, в том числе четверо детей, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, на 17-м километре автодороги БелорецкУчалыМиасс столкнулись Skoda Oktavia и Nissan Qashqai.
"На данный момент в медицинские организации доставлены 7 человек, из которых 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Известно, что семья на Nissan Qashqai - родители и трое детей - возвращались домой в Белорецк. За рулем Skoda Oktavia был 31-летний житель города Межгорье, они вместе с ребенком направлялись в больницу Челябинска", - сообщает ГИБДД по Башкирии.
По информации ГУМЧС РФ по региону, в аварии пострадали восемь человек.
Башкирская прокуратура сообщила о начатой проверке.
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ПроисшествияБелорецкУчалыМиассРеспублика Башкортостан
 
 
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