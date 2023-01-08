https://ria.ru/20230108/dtp-1843502051.html

В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек

В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек - РИА Новости, 08.01.2023

В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали семь человек

При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали семь человек, в том числе четверо детей, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГИБДД по региону. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:24

2023-01-08T16:24

2023-01-08T16:24

происшествия

белорецк

учалы

миасс

республика башкортостан

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УФА, 8 янв – РИА Новости. При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали семь человек, в том числе четверо детей, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГИБДД по региону. По данным ведомства, на 17-м километре автодороги Белорецк – Учалы — Миасс столкнулись Skoda Oktavia и Nissan Qashqai. "На данный момент в медицинские организации доставлены 7 человек, из которых 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Известно, что семья на Nissan Qashqai - родители и трое детей - возвращались домой в Белорецк. За рулем Skoda Oktavia был 31-летний житель города Межгорье, они вместе с ребенком направлялись в больницу Челябинска", - сообщает ГИБДД по Башкирии. По информации ГУМЧС РФ по региону, в аварии пострадали восемь человек. Башкирская прокуратура сообщила о начатой проверке.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

белорецк

учалы

миасс

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белорецк, учалы, миасс, республика башкортостан