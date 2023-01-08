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В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек - РИА Новости, 08.01.2023
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T05:02
2023-01-08T05:02
2023-01-08T05:10
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти.Как отмечают власти, ведется расследование причин ДТП.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html
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в мире, цзянси, китай
05:02 08.01.2023 (обновлено: 05:10 08.01.2023)
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек
СМИ: по меньшей мере 17 человек погибли, 22 пострадали в ДТП в китайской провинции Цзянси