https://ria.ru/20230108/dtp-1843440062.html

В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек

В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек - РИА Новости, 08.01.2023

В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T05:02

2023-01-08T05:02

2023-01-08T05:10

в мире

цзянси

китай

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти.Как отмечают власти, ведется расследование причин ДТП.

https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html

цзянси

китай

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в мире, цзянси, китай