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В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек - РИА Новости, 08.01.2023
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В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек - РИА Новости, 08.01.2023
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T05:02
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в мире
цзянси
китай
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти.Как отмечают власти, ведется расследование причин ДТП.
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в мире, цзянси, китай
В мире, Цзянси, Китай
05:02 08.01.2023 (обновлено: 05:10 08.01.2023)
 
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли 17 человек

СМИ: по меньшей мере 17 человек погибли, 22 пострадали в ДТП в китайской провинции Цзянси

© РИА Новости / Александр Штоль / Перейти в медиабанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Александр Штоль
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Шанхай. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTV со ссылкой на власти.
"По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на власти.
Как отмечают власти, ведется расследование причин ДТП.
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В миреЦзянсиКитай
 
 
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