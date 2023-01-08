09:50 08.01.2023 (обновлено: 10:00 08.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра
Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 09.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись населенные пункты Минеральное и Яковлевка, по ним было выпущено в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.