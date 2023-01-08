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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/donetsk-1843455238.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за полчаса выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:50
2023-01-08T10:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 09.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись населенные пункты Минеральное и Яковлевка, по ним было выпущено в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230108/donbass-1843447097.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
09:50 08.01.2023 (обновлено: 10:00 08.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донецке
Осколки украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 09.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У"
Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись населенные пункты Минеральное и Яковлевка, по ним было выпущено в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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