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В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/deti-1843535716.html
В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России
В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России - РИА Новости, 08.01.2023
В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России
Украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности, рассказала журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:54
2023-01-08T22:50
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности, рассказала журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.По ее словам, в оздоровительном лагере "Лесная сказка" в Пурдовке в освобожденном Северодонецке проводили особые военно-патриотические игры. Так, на его территории нашли программу игры "Сокiл" ("Джура"), которая была утверждена министерством образования Украины. "На сайте этой игры военно-патриотической можно увидеть все официальные документы, в которых четко прописано, что они борются с Россией. Вот их программа, она официально утверждена. И тут в итогах написан ожидаемый результат: виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп. Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх", — отметила военнослужащая. В то же время ее сослуживец показал журналистам найденную на территории базы "разгрузку шахида" — муляж, на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. "Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу. Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей", — рассказал он.Ранее сотрудники российских спецслужб обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению.
https://ria.ru/20230108/provokatsiya-1843524279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
21:54 08.01.2023 (обновлено: 22:50 08.01.2023)
 
В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России

Киев учил детей азам диверсионной деятельности в лагере "Лесная сказка" в Пурдовке в ЛНР

© AP Photo / Efrem LukatskyДети в военизированном детском лагере на Украине
Дети в военизированном детском лагере на Украине - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дети в военизированном детском лагере на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности, рассказала журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.
По ее словам, в оздоровительном лагере "Лесная сказка" в Пурдовке в освобожденном Северодонецке проводили особые военно-патриотические игры. Так, на его территории нашли программу игры "Сокiл" ("Джура"), которая была утверждена министерством образования Украины.
"На сайте этой игры военно-патриотической можно увидеть все официальные документы, в которых четко прописано, что они борются с Россией. Вот их программа, она официально утверждена. И тут в итогах написан ожидаемый результат: виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп. Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх", — отметила военнослужащая.
В то же время ее сослуживец показал журналистам найденную на территории базы "разгрузку шахида" — муляж, на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами.
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"Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу. Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей", — рассказал он.
Ранее сотрудники российских спецслужб обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению.
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