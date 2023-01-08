https://ria.ru/20230108/deti-1843535716.html

В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России

В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России - РИА Новости, 08.01.2023

В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России

Украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности, рассказала журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T21:54

2023-01-08T21:54

2023-01-08T22:50

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности, рассказала журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.По ее словам, в оздоровительном лагере "Лесная сказка" в Пурдовке в освобожденном Северодонецке проводили особые военно-патриотические игры. Так, на его территории нашли программу игры "Сокiл" ("Джура"), которая была утверждена министерством образования Украины. "На сайте этой игры военно-патриотической можно увидеть все официальные документы, в которых четко прописано, что они борются с Россией. Вот их программа, она официально утверждена. И тут в итогах написан ожидаемый результат: виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп. Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх", — отметила военнослужащая. В то же время ее сослуживец показал журналистам найденную на территории базы "разгрузку шахида" — муляж, на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. "Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу. Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей", — рассказал он.Ранее сотрудники российских спецслужб обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению.

https://ria.ru/20230108/provokatsiya-1843524279.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины