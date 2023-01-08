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В Саратове завели дело после ЧП на теплосети, где пешеход получил ожоги - РИА Новости, 08.01.2023
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В Саратове завели дело после ЧП на теплосети, где пешеход получил ожоги
В Саратове завели дело после ЧП на теплосети, где пешеход получил ожоги - РИА Новости, 08.01.2023
В Саратове завели дело после ЧП на теплосети, где пешеход получил ожоги
Следователи возбудили уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг в связи с аварией на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход, сообщило... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T23:21
2023-01-08T23:54
происшествия
жкх
александр бастрыкин
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг в связи с аварией на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале. Ранее глава Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения, в результате на дороге образовалась яма с кипятком. В нее попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком, которые не пострадали. При этом ожоги горячей водой получил пешеход, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. "По результатам проверки сообщения об оказании услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, при эксплуатации сетей водоснабжения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ... В настоящее время выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, в субботу на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на улице Академика Антонова допущена технологическая авария, повлекшая прорыв горячей воды систем водоснабжения, вследствие которого 26-летний мужчина получил ожог кипятком.Как уточнила прокуратура области в своем телеграм-канале, дело по факту оказания небезопасных услуг должностными лицами саратовского филиала ПАО "Т Плюс" возбудили по материалам прокурорской проверки."Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230106/delo-1843280134.html
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происшествия, жкх, александр бастрыкин, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Александр Бастрыкин, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:21 08.01.2023 (обновлено: 23:54 08.01.2023)
 
В Саратове завели дело после ЧП на теплосети, где пешеход получил ожоги

СК: в Саратове завели дело после аварии на теплосети, где пешеход получил ожоги

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг в связи с аварией на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.
Ранее глава Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения, в результате на дороге образовалась яма с кипятком. В нее попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком, которые не пострадали. При этом ожоги горячей водой получил пешеход, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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"По результатам проверки сообщения об оказании услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, при эксплуатации сетей водоснабжения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ... В настоящее время выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в субботу на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на улице Академика Антонова допущена технологическая авария, повлекшая прорыв горячей воды систем водоснабжения, вследствие которого 26-летний мужчина получил ожог кипятком.
Как уточнила прокуратура области в своем телеграм-канале, дело по факту оказания небезопасных услуг должностными лицами саратовского филиала ПАО "Т Плюс" возбудили по материалам прокурорской проверки.
"Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко", - говорится в сообщении.
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