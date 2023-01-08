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В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире
В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире - РИА Новости, 08.01.2023
В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщил столичный главк СК... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:52
2023-01-08T16:52
2023-01-08T20:27
происшествия
жилье
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", было спасено четыре человека. Кроме того, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. В прокуратуре сообщали, что на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений". "По факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сообщается в телеграм-канале ведомства. Предварительно, по данным СК, мужчина застрелил свою мать и сестру, а после поджег квартиру.
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происшествия, жилье, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
16:52 08.01.2023 (обновлено: 20:27 08.01.2023)
В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире
СК завел дело после обнаружения тел двух убитых женщин в сгоревшей квартире в Москве
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", было спасено четыре человека. Кроме того, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. В прокуратуре сообщали, что на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений".
"По факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Предварительно, по данным СК
, мужчина застрелил свою мать и сестру, а после поджег квартиру.