https://ria.ru/20230108/delo-1843504546.html

В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире

В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире - РИА Новости, 08.01.2023

В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщил столичный главк СК... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:52

2023-01-08T16:52

2023-01-08T20:27

происшествия

жилье

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщил столичный главк СК РФ. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", было спасено четыре человека. Кроме того, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. В прокуратуре сообщали, что на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений". "По факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сообщается в телеграм-канале ведомства. Предварительно, по данным СК, мужчина застрелил свою мать и сестру, а после поджег квартиру.

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происшествия, жилье, москва, следственный комитет россии (ск рф)